جلد دوم " آموزش زبان فارسی " در آنکارا منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از مجموعه سه جلدی کتاب های آموزش زبان فارسی است که مرکز آموزش رایزنی فرهنگی تدوین کرده است. جلد اول آن سال گذشته منتشر شد و جلد سوم آن نیز در راه است.

در این کتاب ضمن پرداختن به چهار مهارت زبانی، بر آموزش شیوه نوشتاری تاکید شده و شکل گفتاری زبان فارسی نیز در کنار آن آموخته می شود.

این کتاب در 30 درس و 300 صفحه، موضوعات ترجمه و تلفظ کلیه واژه های مهم به کار رفته در کتاب به ترکی، دارا بودن فهرست مندرجات هدف دار، تدریس دستور زبان فارسی در پایان هر درس، متون جداگانه ادب فارسی با استفاده از گلستان سعدی، کلیله و دمنه و ... جهت ترجمه و به منظور تقویت بنیه علمی اساتید و دانشجویان زبان فارسی، درج آوانگاری ویژه برای تسهیل در یادگیری برخی صداها که در زبان ترکی وجود ندارد، معرفی آثار فرهنگی و تاریخی ایران و آشنایی آنها با مشاهیر ادب ایران در دوره معاصر بخصوص شاعران دوران پس از انقلاب اسلامی را دربر گرفته است.

این مجموعه به صورت سلسله وار ادبیات معاصر و کهن و انقلاب اسلامی ایران را به زبان آموزان خواهد آموخت و کلیه این مباحث در 3 جلد کتاب آموزشی گنجانده شده است.

در این کتاب زبان آموزان علاوه بر آشنایی با ساختارهای پایه ای زبان، نکات زبانی و کاربردهای آن در جامعه، فرهنگ، هنر و ادب، مکان های تاریخی و تفریحی، دیدنی های ایران، بزرگان، مشاهیر، آداب و رسوم و آئین ها نیز به اجمال آشنا می شوند.

