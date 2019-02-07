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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار کردستان:

حضور مردم عامل موفقیت نظام در دوران مختلف بوده است

حضور مردم عامل موفقیت نظام در دوران مختلف بوده است

دهگلان - معاون امنیتی، سیاسی و اجتماعی استاندار کردستان گفت: اگر حضور مردم و مشارکت مردم در پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و بحران های مختلف نبود قطعا هیچ کاری در این کشور صورت نمی گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال پیش از ظهر امروز در نشست با فرماندار و مسئولان ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان دهگلان، اظهارداشت: مردم سرمایه اصلی انقلاب هستند و این کشور برای پیشرفت و آبادانی قطعا نیازمند همکاری و مساعدت مردم دارد.

وی افزود: همانطور که مردم همیشه در صحنه های مختلف برای پیشبرد کشور حضور چشمگیر دارند وظیفه مسئولان است که به مناطق محروم توجه ویژه داشته باشند چرا که مردم در همه سختی ها در کنار مسئولان بوده اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه شهرستان دهگلان مشکلات خاصی دارد درصدد رفع مشکلات این شهرستان هستیم چرا مردم شایسته خدمت بیشتر هستند.

خوش اقبال یادآور شد: دشمنان انقلاب با تلاش زیاد نمی خواستند مردم جشن چهلمین سالگرد انقلاب را که حاصل تلاش خودشان بود ببیند و خیلی تلاش کردند اما اتحاد ملت ایران اسلامی نقشه شوم آنان را به زباله دان تاریخ انداخت.

وی بیان کرد: هر چند مشکلات به خصوص مشکلات اقتصادی در کشور وجود دارد اما تلاش ما این است که بتوانیم با همراهی و مساعدت همدیگر درصدد رفع مشکلات مردم برآییم.

کد مطلب 4536704

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