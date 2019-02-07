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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۰

در نشست خبری با همتای ایتالیایی؛

سعد حریری: به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم

سعد حریری: به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم

نخست وزیر لبنان در نشست خبری با همتای ایتالیایی خود که در بیروت به سر می برد بر پایبندی به قطعنامه ۱۷۰۱ تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر لبنان در نشست خبری با جوزپه کنته همتای ایتالیایی خود گفت: ما به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم و از ایتالیا به خاطر نقشش در یونیفل و حمایت از ارتش لبنان تشکر می کنیم. در همه زمانهای سخت ایتالیا در کنار لبنان قرار گرفته است.

وی افزود: مرحله آتی در لبنان مرحله بازسازی است. ما در راستای توسعه روابط میان لبنان و ایتالیا در همه زمینه ها حرکت می کنیم. ایتالیا در بخش خصوصی و به در زمینه نفت و گاز حضور دارد و شرکت های ایتالیایی در زمینه برق، امور بهداشت و درمان فعال هستند.

از سوی دیگر جوزپه کنته نخست وزیر ایتالیا هم گفت: مایلیم که در گفتگوی مسالمت آمیز در کل منطقه سهیم باشیم. ما موضوعات مختلفی از جمله تحولات طول خط آبی را مورد رایزنی قرار دادیم و امیدواریم که گفتگو تنها راه کاهش تنش ها باشد. ما آماده میانجی گری هستیم و امیدواریم که به نتیجه مثبت برسیم. ما از مشارکت در نیروهای حافظ صلح یونیفل مفتخریم. ایتالیا در کنار لبنان و ملت آن است. ما به ماموریت حفظ صلح پایبندیم.

کد مطلب 4536724

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