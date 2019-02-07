سعد حریری: به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر لبنان در نشست خبری با جوزپه کنته همتای ایتالیایی خود گفت: ما به قطعنامه ۱۷۰۱ پایبندیم و از ایتالیا به خاطر نقشش در یونیفل و حمایت از ارتش لبنان تشکر می کنیم. در همه زمانهای سخت ایتالیا در کنار لبنان قرار گرفته است.

وی افزود: مرحله آتی در لبنان مرحله بازسازی است. ما در راستای توسعه روابط میان لبنان و ایتالیا در همه زمینه ها حرکت می کنیم. ایتالیا در بخش خصوصی و به در زمینه نفت و گاز حضور دارد و شرکت های ایتالیایی در زمینه برق، امور بهداشت و درمان فعال هستند.

از سوی دیگر جوزپه کنته نخست وزیر ایتالیا هم گفت: مایلیم که در گفتگوی مسالمت آمیز در کل منطقه سهیم باشیم. ما موضوعات مختلفی از جمله تحولات طول خط آبی را مورد رایزنی قرار دادیم و امیدواریم که گفتگو تنها راه کاهش تنش ها باشد. ما آماده میانجی گری هستیم و امیدواریم که به نتیجه مثبت برسیم. ما از مشارکت در نیروهای حافظ صلح یونیفل مفتخریم. ایتالیا در کنار لبنان و ملت آن است. ما به ماموریت حفظ صلح پایبندیم.