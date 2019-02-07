۴۰ میلیارد ریال تجهیزات در مدارس استان بوشهر توزیع شد

غلامرضا طراوت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کمبود تجهیزات مدارس در شهرستان ها و مناطق استان اظهار داشت: بیش از ۴۰ میلیارد ریال تجهیزات مدارس به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در این دهه فجر بین شهرستان ها و مناطق استان توزیع شد.

طراوت ادامه داد: این تجهیزات با توجه به نسبت تعداد دانش آموزان و کمبودهایی که هر یک از شهرستان ها و مناطق داشتند خریداری شد تا اندکی از نیازهای دانش آموزان استان را برطرف کند.

وی با تاکید بر این که آموزش و پرورش به توجه مردم و خیرین نیاز دارد تصریح کرد: پیشرفت دانش آموزان در گرو داشتن امکانات لازم است که با توجه به کمبودهایی که در مدارس استان شاهد هستیم به همراهی خیرین و مردم استان نیازمندیم.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: در استان بوشهر هزار و ۴۸۳ آموزشگاه دولتی و هزار و دو آموزشگاه غیردولتی داریم که ۸ هزار و ۱۳۷ کلاس درس در بخش دولتی و دو هزار و ۹۱۰ کلاس در بخش غیردولتی در زمینه تعلیم و تربیت فعال هستند.

طراوت با اشاره به هشت هزار و ۱۳۷ کلاس درس در بخش دولتی ابراز داشت: با توجه به فرسایش‌هایی که در تجهیزات اتفاق می افتد آموزش و پرورش استان سعی در تجهیز همواره مدارس دارد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر از توزیع سیستم سرمایشی مدارس استان با اولویت مناطق روستایی و محروم استان خبر داد و اضافه کرد: از سال ۹۳ تاکنون دو هزار و ۲۵۷ دستگاه کولر در مدارس شهری و ۸۲۴ کولر در مدارس روستایی توزیع شده است.

وی با اشاره به این که برخی از کولرها هر ساله فرسوده می‌شوند، تاکید کرد: این کولرها نیازمند جایگزینی هستند و نیاز است که کولرهای جدید برای این کلاس‌ها جایگزین شود.

طراوت با بیان اینکه همراهی مردم در مسیر آموزشی استان اتفاقات بسیار خوبی رقم زد که طرح تقویت بنیه علمی به عنوان طرح ابتکاری در استان نمونه مثال زدنی آن است خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش استان قدردان همراهی مردم در امور آموزشی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان بوشهر خواستار توجه بیشتر مردم به دانش آموزان و فرزندان استان شد و افزود: برای کسب موفقیت بیشتر برای آینده استان این همراهی ها نیاز است.

وی افزود: این تجهیزات در قالب صندلی کارگاهی، صندلی آمفی تئاتر، جاروبرقی، منبع آب، دوربین، میز پینگ پنگ، تخت خواب، تلویزیون، میز کامپیوتر، کمد کتابخانه، اسکنر، آب سرد کن، دستگاه تصفیه آب، کولر اسپلیت، پنجره ای و ایستاده، یخچال، وایت برد، لب تاب و ویدئو پروژکتور، بخاری تابشی و دستگاه کپی و... بوده است.