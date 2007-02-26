نمایشگاه دانشگاه و عشایر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تاکید بر شناخت و احیای فرهنگ سنتی و اصیل جامعه اسلامی کشورمان و حفظ هویت ملی و شناخت بیشتر آداب و رسول سنتی به قشر دانشجو از 8 تا 13 اسفند ماه سال جاری برپا خواهد شد.

از برنامه های اصلی این نمایشگاه برپایی سیاه چادر عشایر استان، پخت غذاهای محلی، اجرای موسیقی سنتی، ارائه صنایع دستی عشایر و صنایع لبنی و از برنامه های جنبی آن برپایی مسابقه عکاسی و مراسم اهدا جوایز آن است.

چهارمین و پنجمین دوره از این نمایشگاه ها نیز در اوایل سال آینده در دانشگاه باهنر کرمان و محقق اردبیلی برپا خواهد شد. پیش از این، دانشگاه های الزهرا و شهید چمران اهواز میزبان این نمایشگاه بوده اند.