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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۴۳

/ توسط وزارت علوم /

نمایشگاه دانشگاه و عشایر برگزار می شود

نمایشگاه دانشگاه و عشایر برگزار می شود

سومین نمایشگاه فرهنگی سنتی دانشگاه و عشایر ایران توسط اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتحادیه مرکزی عشایر ایران در دانشگاه سمنان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با هدف تاکید بر شناخت و احیای فرهنگ سنتی و اصیل جامعه اسلامی کشورمان و حفظ هویت ملی و شناخت بیشتر آداب و رسول سنتی به قشر دانشجو از  8 تا 13 اسفند ماه سال جاری برپا خواهد شد.

از برنامه های اصلی این نمایشگاه برپایی سیاه چادر عشایر استان، پخت غذاهای محلی، اجرای موسیقی سنتی، ارائه صنایع دستی عشایر و صنایع لبنی و از برنامه های جنبی آن برپایی مسابقه عکاسی و مراسم اهدا جوایز آن است.

چهارمین و پنجمین دوره از این نمایشگاه ها نیز در اوایل سال آینده در دانشگاه باهنر کرمان و محقق اردبیلی برپا خواهد شد. پیش از این، دانشگاه های الزهرا و شهید چمران اهواز میزبان این نمایشگاه بوده اند.

کد مطلب 453676

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