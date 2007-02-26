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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

وزیر تعاون:‌

روابط بازرگانی ایران و کنیا توسعه می‌یابد

روابط بازرگانی ایران و کنیا توسعه می‌یابد

یادداشت تفاهم چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کنیا با حضور محمد عباسی وزیر تعاون و رئیس ایرانی در کمیسیون مشترک و رافائل توجو وزیر امورخارجه کنیا امضاء شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی وزیر تعاون در مراسم اختتامیه  امضاء یادداشت تفاهم همکاری در چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و کنیا اظهار داشت: طرفین در این اجلاس کمیته های شش گانه صنعت ، تجارت و انرژی، بانکی، مالی و اقتصادی ، فرهنگی ، علمی ، آموزشی و بهداشتی ، ارتباطات و حمل و نقل ، هماهنگی و کمیته کشاورزی و شیلات را تشکیل دادند.

وزیر تعاون ضمن اشاره به توافقات حاصله در خصوص تشکیل کمیته های مذکور گفت: در کمیته صنعت، تجارت و انرژی طرفین بر ایجاد واحدهای داروسازی و تزریقاتی، صنایع چوب و صنایع چرم، فرآوری صنایع غذایی ، ایجاد پروژه های ساختمانی تاکید کردند و همچنین در زمینه معدنی نیز همکاری در زمینه اکتشافات و فرآوری سنگ های قیمتی از جمله توافقات به عمل آمده مابین جمهوری اسلامی ایران و کنیا است.

وی افزود: به منظور توسعه روابط بازرگانی و همکاری های اقتصادی دو کشور می توانند در نمایشگاههای بین المللی یکدیگر شرکت نموده و همچنین جهت معرفی توانایی های بازرگانی و نمایش کالاهای تولیدی نسبت به برگزاری نمایشگاه اختصاصی در هر یک از دو کشور مبادرت نمایند.

عباسی گفت: اعطای هر گونه تخفیف در هزینه ها و یا اختصاص فضا به صورت رایگان، متقابل و بر اساس موافقتنامه ای خواهد بود که بین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی  جمهوری اسلامی ایران از یک سو و سازمان ذیربط در کشور کنیا از سوی دیگر امضاء خواهد شد.

وزیر تعاون در ادامه به توافقات به عمل آمده در بخش انرژی اشاره کرد و گفت: ایران تمایل خود را جهت گسترش همکاری با کنیا در زمینه احداث نیروگاه برق و صدور تجهیزات انتقال و توزیع نیرو و صدور خدمات مهندسی اعلام می نماید و لازم است در این زمینه شرکت های بخش خصوصی خود را برای اجرای پروژه مهندسی اعلام می نماید و لازم است در این زمینه شرکت های بخش خصوصی خود را برای اجرای پروژه های برقی حمایت و همکاری نمایند.

وی گفت: همکاری و تبادل تجربیات در زمینه تولید مواد اولیه دارویی، سرمایه گذاری مشترک در زمینه تامین کارخانجات دارویی و تجهیزات پزشکی با همکاری بخش خصوصی و تسهیل ثبت محصولات دارویی منطبق بر قوانین هر یک از دو کشور از جمله توافقات به عمل آمده در زمینه فرهنگی، علمی، آموزشی و بهداشتی نیز می باشد.

وزیر تعاون خاطرنشان کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای ارائه سرویس های ترانزیتی خود در خصوص حمل محصولات کشور کنیا به کشورهای آسیای میانه و همچنین حمل و جابجایی واردات، صادرات کشور کنیا به خلیج فارس، اروپا و خاور دور را اعلام می دارد.

در پایان این مراسم، رافائل توجو وزیر امورخارجه کنیا بر تلاش این کشور برای توسعه و تعمیق همکاری های اقتصادی، تجاری ، فنی و فرهنگی میان دو کشور تاکید نمود و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جهت منافع دو کشور را از جمله مواردی دانست که در تحکیم روابط موثر خواهد بود.

کد مطلب 453677

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