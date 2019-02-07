به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب در نشست با خبرنگاران در سخنانی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در لرستان، اظهار داشت: در این رابطه ۱۸۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به هزار و ۵۴۸ طرح پرداخت شده است.

ایجاد ۴۴۰۰ فرصت شغلی با اجرای طرح‌های اشتغالزا

وی با بیان اینکه پیش بینی ما این بوده که با اجرای این طرح ها چهار هزار و ۴۹۱ فرصت شغلی در استان ایجاد شود، افزود: در این راستا برنامه ریزی به گونه ای بوده که نظارت دقیقی بر اجرای تسهیلات پرداختی صورت می گیرد و بر اساس ارزیابی که صورت گرفته بالای ۹۰ درصد کسانی که این تسهیلات را دریافت کرده اند آن را در محل واقعی طرح هزینه کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در ادامه با اشاره به اینکه ۲۵۴ میلیارد تومان برای دو هزار و ۲۳۸ طرح اشتغال روستایی آماده و بررسی شده در سیستم بانکی داریم که به محض ابلاغ مرحله دوم اعتبارات می توانند از این تسهیلات استفاده کنند، عنوان کرد: همچنین سهم لرستان در زمینه اشتغال حمایتی ۱۳۶ میلیارد تومان است و بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان طرح در کارگروه مصوبه و به بانک های استان معرفی شده است.

آشتاب، تصریح کرد: ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان میزان تسهیلات پرداختی در حوزه اشتغال حمایتی است، ادامه داد: این میزان به ۲۸۹ طرح پرداخت شده که پیش بینی ما این بوده با اجرای این طرح ها بتوان بخش عمده ای از متقاضیان کار در دستگاههای کمیته امداد، بهزیستی و بنیاد شهید را دارای شغل کرد.

عقد قرار داد ۹۸۷ فارغ التحصیل دانشگاهی با بنگاههای اقتصادی

وی با تاکید بر اینکه در حوزه اشتغال فراگیر نیز نزدیک به ۱۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، بیان داشت: این میزان به بیش از هزار و سه طرح پرداخت شده و پیش بینی ما این بوده که از محل اجرای این طرح ها حدود سه هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی با هدف ارتقای سطح مهارتی آنها، ارتقای سطح فرهنگ کار و ...، تصریح کرد: با اجرای این طرح طی ۱۰ ماهه نخست امسال ۹۸۷ نفر موفق به عقد قرار داد در بنگاههای اقتصادی استان شده اند.

جایگزینی ۶۵ نیروی کار بومی به جای اتباع خارجی

آشتاب، بیان داشت: همچنین با اجرای طرح مشاغل خانگی طی ۱۰ ماهه نخست امسال به ۲۲ شرکت پشتیبان و دو هزار و ۲۴۷ نفر تسهیلات پرداخت کرده ایم و در مجموع به آنها ۱۲ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

وی با اشاره به موضوع اشتغال اتباع خارجی نیز، تصریح کرد: با توجه به اینکه لرستان در این زمینه استان ممنوعه بوده و به نوعی کارفرمایانی که اقدام به جذب نیروی کار غیر مجاز کنند مورد برخورد قرار می گیرند، ۸۵۱ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی با همکاری نیروی انتظامی و فرمانداری ها داشته ایم و در این زمینه ۸۵ نفر اتباع خارجی غیر مجاز شناسایی شده است و ۶۵ نفر نیروی کار بومی جایگزین این ۸۵ نفر در واحدها شده اند.