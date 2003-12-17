عناوين روزنامه هاي عرب زبان چاپ لندن

سرويس بين الملل خبرگزاري مهر:

*الحيات :

-10 عراقي بر اثر انفجار يك كاميون بمبگذاري شده در شهر بغداد كشته شدند

- صدام ديكتاتور سابق عراق در بغداد بزرگ بسرمي برد و محاكمه وي به صورت علني درعراق برگزارخواهد شد

- هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق به كوفي عنان پاسخ داد

- اسلام آباد : 10 تن كه تصور مي شود از اعضاي گروه القاعده و طالبان هستند، دستگير شدند

- 27 تن در اسپانيا در چارچوب بزرگترين عمليات براي مبارزه با سوء استفاده از كودكان ازطريق اينترنت دستگير كردند

- يوشكا فيشر با احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين ديداركرد

- رئيس رژيم صهيونيستي نسبت به روند صلح درخاورميانه ابرازخوشبيني است و ماهر وزيرامور خارجه مصر هفته آينده به فلسطين اشغالي سفر مي كند

- نمايندگان كويت شديدا از علي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن انتقاد كردند: گروههاي بعثي درتصميميات يمن دخالت دارند

- سازمان اطلاعات رژيم صهيونستي مدعي شد از سه چيز احساس خطر مي كند،عمليات گروههاي جهادي فلسطين ، تروريسم يهودي ، ايران

- واشنگتن تمديد مذاكرات صلح با سودان را رد كرد

- اروپا اطلاعات خودرا درباره مسافران خارجي دراختيار واشنگتن قرار مي دهد

- براي چه صدام دستگير شد ولي اسامه بن لادن رهبر القاعده آزاد است

- بوش رئيس جمهوري آمريكا : صدام مستحق نهايت مجازات است و بن لادن نيز به زودي دستگير مي شود

- انتظار مي رود ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه منع حجاب را درمدارس فرانسه اعلام كند

* القدس العربي :

- سازمان سيا مسئوليت بازجويي از صدام ديكتاتور سابق عراق را به عهده مي گيرد

- اختلاف نظرها درباره دستگيري صدام ضد و نقيض است (عبدالباري عطوان سردبير روزنامه القدس العربي)

- اسراييل پذيرش آتش بس با گروههاي جهادي فلسطين رد كرد و يك هيات امنيتي مصرپيام استقبال واشنگتن از آتش بس را براي گروههاي جهادي فلسطين منتقل مي كند

- كماندوهاي رژيم صهيونيستي پس ازجنگ خليج فارس طرح ترور صدام را در دست داشتند

- ايران تردد درمرزهاي خود با عراق را محدود كرد

- حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي : ايران انتظار دارد بوش و شارون به سرنوشت صدام دچار شوند

- چهارتن درشهر تكريت درعراق دستگير شدند و سفارت آمريكا به اتباع خود نسبت به سفر به عراق هشدار داد

- لبنان : با تصميم دادگاه شبكه "نيو تي وي" لبنان به مدت 48 ساعت از پخش خبرمنع شد

- نيروهاي اشغالگر آمريكايي 21 عراقي را در درگيريهاي شهر سامرا، كركوك و تكريت دستگير كردند

-هزار دانشجوي عراقي درشهر موصل و 250 نفردر شهر تكريت درحمايت ازديكتاتورسابق عراق تظاهرات كردند

* الشرق الاوسط :

مسئولان آمريكايي : محل اختفاي صدام ديكتاتورسابق عراق توسط يك مرد چاق فاش شد

- به نظرمي رسد لانه عنكبوت صدام بسيارتنگ بوده و يك تهويه بيشتر نداشت

-توني بلر: ما سيستم آزمايشات سري براي توليد سلاحهاي كشتار جمعي در عراق را كشف كرديم

- رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران : جهان پس ازدستگير صدام راحت شد اما جهان بدون بوش و شارون بهتر مي شود

- هوشيارزيباري وزير امور خارجه عراق از شوراي امنيت سازمان ملل خواست از دمكراسي درعراق حمايت كند و طرح مرحله انتقالي عراق را ارائه نمايد

- اسراييل جزييات طرح ترور صدام ديكتاتور سابق عراق را در سال 1992 فاش كرد اما در اجراي اين طرح شكست خورد

- ابو بصير الطرطوسي يكي از رهبران پيشين سوريه در انگليس از دستگيري صدام استقبال كرد

- يك هيات شواري حكومت انتقالي عراق به لندن سفركرد

- مقامات عراقي خود را براي محاكمه صدام ديكتاتور سابق عراق در ماه آينده آماده مي كنند

*الزمان :

- يك قطار حامل خوار و بار آمريكايي در خارج از شهر فلوجه به آتش كشيده شد

- پس ازدستگيري صدام 17 تن در تظاهرات در شهرهاي بصره و تكريت كشته شدند

- استادان دانشگاه موصل دست به اعتصاب زدند و خواستار افزايش حقوقشان شدند

- نيروهاي آمريكايي و انگليسي از پخش تصاوير ديكتاتور سابق عراق و به تمسخر گرفتن تصاويرصدام جلوگيري مي كنند

- پنتاگون خبر دستگيري صدام را تا ساعت 19 همان روز به تعويق انداخت

- ماموريت سفير آمريكا درعراق تشكيل دادگاه محاكمه عراق براي محاكمه صدام است

- خبرهاي ضد و نقيض درباره دستگيري عزت ابراهيم الدوري معاول اول صدام

- لبنان 273 دانشجوي پناهنده به عراق را آزاد كرد و آنها را به شهر بيروت منتقل كرد

- فرزندان طارق عزيز براي دفاع از پدرشان وكيل فرانسوي گرفتند

- ارتش آمريكا يكي از تامين كنندگان مالي حملات عليه نيروهاي آمريكايي را در شهر سامرا دستگير كردند

- واشنگتن اتباع خود را ازسفر به كويت برحذر داشت

- سياست مداران مغرب : با دستگيري صدام نسخه ديكتاتورعراق پيچيده شد