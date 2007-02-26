تفرقه افکنی بین مذاهب اسلامی توطئه استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تسخیری در این دیدار با معرفی اهداف و فعالیت های این مجمع گفت: ما به دنبال پیداکردن زمینه های مشترک میان مذاهب اسلامی هستیم تا آنها راتوسعه دهیم.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: از توطئه های استکبار جهانی، ایجاد یک دشمن وهمی برای مسلمانان است که می خواهند با دشمن جلوه دادن گروههای مسلمانان نسبت به یکدیگر، آنان را از دشمن اصلی که اسراییل وآمریکا است غافل کنند.

وی با تاکید بر اینکه بعضی از درگیری های سیاسی بعد مذهبی پیدا کرده و این به ضرر اسلام خواهد بود خاطر نشان کرد: درگیری های لبنان سیاسی است، ولی می خواهند به آن بعد مذهبی بدهند، در عراق درگیری ها و تحرکات سیاسی و اقتصادی است، اما به طوری نشان می دهند که موضوع آن اختلاف میان شیعه وسنی است و گروه های افراطی نیز از این مسئله سوء استفاده کرده و اینها همه به نام دین تمام می شود.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: قرآن بارها به ما می گوید باید جلودار تمدن بشری باشید ولی متاسفانه ما به دنبال تمدن بشری زندگی می کنیم.

آیت الله تسخیری در ادامه گفت با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی شماری از اندیشمندان و متفکران اسلامی شیعه و سنی را به مکه دعوت کردیم و با امضای منشوری، ریختن خون و آبروی مسلمانان راحرام اعلام کردند وامیدواریم همه مسلمانان به این منشور و پیمان متعهد گردند.

دکتر انعام الحق نیز در این دیدار با مهم دانستن فعالیت های مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اشاره به چالش های کنونی جهان اسلام افزود: امروزه روندی برای کم رنگ کردن وحتی حذف سازمان ملل متحد وجود دارد به نوعی که کشورهای بزرگ دموکراتیک تصمیم گیری های اساسی را در دست خواهند گرفت و سازمان ملل تنها تبدیل به ماشینی برای اجرای تصمیمات آنها خواهد بود.

وی تصریح کرد: در سازمان کشورهای بزرگ دموکراتیک و همچنین گروه G8 هیچ کشور مسلمانی وجود ندارد چرا که از قدرت اقتصادی قابل مقایسه ای برخوردار نیستند و این در حالی است که متفکران اسلامی از این ایده ها با خبرند و باید تلاش کنند تا به موقع در این سازمان نماینده داشته باشند.

رئیس مرکز پژوهش های استراتژیک اسلام آباد نیز عنوان کرد در پنج سال گذشته و بعد از 11 سپتامبر تعداد کشته شدگان مسلمان به مراتب بیشتر از حادثه 11 سپتامبر بوده و این تهدیدات روز به روز بیشتر شده و هیچ نقطه پایانی هم برای آن وجود ندارد، امروز در عراق است و در همین حال به دنبال بهانه جویی هایی برای حمله به ایران هستند و شاید فردا هم در پاکستان باشد.