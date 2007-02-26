نیاز به جابجایی را باید بدون جابجایی فیزیکی پاسخ داد / مجازات متخلفان از اساسی ترین راهکارهای کنترل ترافیک است

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر محمود صفارزاده در هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک کشور با اشاره به اینکه رکن اصلی مهندسی ترافیک آموزش و فرهنگ سازی است ، گفت: اصل آموزش اصلی ترین رکن مهندسی ترافیک است که این فرهنگ سازی با ساختن تیزرهای تلویزیونی ایجاد نمی شود بلکه باید دانش ترافیکی مردم را افزایش داد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه باید توانایی های مالی در این زمینه افزایش یابد افزود: باید ظرفیت شخصیتی شهروندان در زمینه ترافیک افزایش یابد و منش شهروندان را در این زمینه اصلاح کرد.

وی همچنین مجازات متخلفان را یکی از اساسی ترین راهکارهای کنترل ترافیک دانست و تاکید کرد: مجازات متخلفان اگرچه تنها راه حل نیست ولی یکی از راه حل های غیر قابل انکار مهار ترافیک است.

صفارزاده با اشاره به اینکه تنزل ایمنی در معابر را باید ریشه یابی کرد گفت: با این حال باید با افزایش جریمه های تخلفات و کنترل بیشتر بر عبور و مرور شهروندان در شهر ترافیک تهران را از این حالت لجام گسیخته خارج کرد.

وی ، حذف یارانه سوخت را یکی از راهکارهای کنترل ترافیک عنوان کرد و افزود: باید بدون اعتنا به فرجه های زودگذر و هیجانی دراین زمینه برای حذف یارانه بنزین به نفع اقشار کم درآمد فکری اساسی کرد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران حل مشکل ترافیک را بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر ندانست و تصریح کرد: حل این معضل بدون قبول تکلیف شهروندان و شوراها امکان پذیر نیست.