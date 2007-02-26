به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستان مردی به نام جانی بلیز است که در ازاء نجات جان پدرش روح خود را به شیطان می فروشد و برای شکار ارواح شیطانی شب هنگام در خیابان‌ها پرسه می زند. فیلم در تعطیلات پایان هفته حدود 20 میلیون دلار بلیت فروخت. "روح سوار" هفته گذشته نیز با حدود 44 میلیون دلار صدرنشین جدول فروش بود.



مقام دوم جدول به فیلم "شماره 23" با شرکت جیم کری رسید که در هفته نخست نمایش 15 میلیون دلار فروخت. "شماره 23" که ساخته جوئل شوماخر است، شرح حال مردی را روایت می کند که پس از خواندن کتابی اسرارآمیز احساس می کند این کتاب سرنوشت او را بیان می کند و با حل معمای آن می تواند به ناگفته های زندگی اش دست یابد.



فیلم "پلی به سوی ترابیتیا"، سومین فیلم پرفروش هفته، درباره چند کودک است که با خلق یک دنیای خیالی می کوشند با مشکلات خود در دنیای واقعی رو به رو شوند. فروش این فیلم 6/13 میلیون دلار بود. "رنو 911!: میامی" که بازسازی مجموعه تلویزیونی کمدی به همین نام است، با 4/10 میلیون دلار فروش به مقام چهارم جدول رضایت داد. "نوربیت" با بازی ادی مرفی هم با 7/9 میلیون دلار از جایگاه سوم جدول به مقام پنجم نزول کرد.