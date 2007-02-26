مازندران و فارس قهرمان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد ، تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل نیزمقامهای دوم و سوم را دربخش کشتی آزاد این رقابتها از آن خود کردند.

دررقابتهای کشتی فرنگی نیز تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل مقامهای دوم و سوم را کسب کردند وتیم خراسان رضوی به مقام چهارم کشتی فرنگی دست یافت.

نتایج انفرادی رقابتها در کشتی آزاد به شرح زیر است:

در وزن ‪ ۴۲‬کیلوگرم عبدالله پولادوند از لرستان

در وزن ‪ ۴۶‬عرفان حسین یزدی از تهران

در وزن ‪ ۵۰‬محسن سالگی از تهران

در وزن ‪ ۵۴‬میثم حسین‌نژاد از مازندران

در وزن ‪ 63‬علی آقاجان زاده از مازندران

در وزن ‪ ۶۳‬میلاد صداقت نیا از مازندران

در وزن ‪ ۶۹‬امید حسنی تبار از مازندران

در وزن ‪ ۷۶‬اکبر صبحانی از اردبیل

در وزن ‪ ۸۵‬محسن کاظمی از مازندران

در وزن ‪ ۱۰۰‬محسن فتاحی از اردبیل



نتایج انفرادی کشتی فرنگی نیز به شرح ذیل است:

در وزن ‪ ۴۲‬کیلوگرم وحید بابایی جعفری از خوزستان

در ورن ‪ ۴۶‬ابراهیم ترنج مهرگان از خوزستان

در ورن ‪ ۵۰‬وحیدرضا خواجه‌نادری از فارس

در وزن54‬ محمدحسین زارع از فارس

در ورن ‪ ۵۸‬محمدرضا ناظری از مازندران

در ورن ‪ 63علی‌اصغر خانی از شهرستانهای استان تهران

دروزن ۶۹‬وحید بیدار از اردبیل

در ورن ‪ ۷۶‬ایمان خیری از سیستان و بلوچستان

در وزن ‪ ۸۵‬محمد دیوسالار از مازندران

در ورن ‪ ۱۰۰‬شهریار ابراهیمی از اردبیل

شایان ذکر است بیست و پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش‌ آموزان سراسرکشور با شرکت 1200 کشتی گیر از 28 استان در دو رده نوجوانان (مقطع راهنمایی، نوجوانان) و نیزجوانان(مقطع متوسطه) ازجمعه هفته گذشته تا دهم اسفند ماه در مشهد برگزارشد .