مازندران و فارس قهرمان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی شدند

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد ، تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل نیزمقامهای دوم و سوم را دربخش کشتی آزاد این رقابتها از آن خود کردند.
دررقابتهای کشتی فرنگی نیز تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل مقامهای دوم و سوم را کسب کردند وتیم خراسان رضوی به مقام چهارم کشتی فرنگی دست یافت.
نتایج انفرادی رقابتها در کشتی آزاد به شرح زیر است:
در وزن ۴۲کیلوگرم عبدالله پولادوند از لرستان
در وزن ۴۶عرفان حسین یزدی از تهران
در وزن ۵۰محسن سالگی از تهران
در وزن ۵۴میثم حسیننژاد از مازندران
در وزن 63علی آقاجان زاده از مازندران
در وزن ۶۳میلاد صداقت نیا از مازندران
در وزن ۶۹امید حسنی تبار از مازندران
در وزن ۷۶اکبر صبحانی از اردبیل
در وزن ۸۵محسن کاظمی از مازندران
در وزن ۱۰۰محسن فتاحی از اردبیل
نتایج انفرادی کشتی فرنگی نیز به شرح ذیل است:
در وزن ۴۲کیلوگرم وحید بابایی جعفری از خوزستان
در ورن ۴۶ابراهیم ترنج مهرگان از خوزستان
در ورن ۵۰وحیدرضا خواجهنادری از فارس
در وزن54 محمدحسین زارع از فارس
در ورن ۵۸محمدرضا ناظری از مازندران
در ورن 63علیاصغر خانی از شهرستانهای استان تهران
دروزن ۶۹وحید بیدار از اردبیل
در ورن ۷۶ایمان خیری از سیستان و بلوچستان
در وزن ۸۵محمد دیوسالار از مازندران
در ورن ۱۰۰شهریار ابراهیمی از اردبیل
شایان ذکر است بیست و پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش آموزان سراسرکشور با شرکت 1200 کشتی گیر از 28 استان در دو رده نوجوانان (مقطع راهنمایی، نوجوانان) و نیزجوانان(مقطع متوسطه) ازجمعه هفته گذشته تا دهم اسفند ماه در مشهد برگزارشد .
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