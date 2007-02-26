  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۴۰

/ مسابقات کشتی نوجوانان کشور - مشهد /

مازندران و فارس قهرمان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی شدند

مازندران و فارس قهرمان مسابقات کشتی آزاد و فرنگی شدند

تیمهای کشتی مازندران و فارس عنوان قهرمانی بیست و پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان کشور را از آن خود کردند .

به گزارش خبرنگار مهر درمشهد ، تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل نیزمقامهای دوم و سوم را دربخش کشتی آزاد این رقابتها از آن خود کردند.

دررقابتهای کشتی فرنگی نیز تیمهای شهرستانهای استان تهران و اردبیل مقامهای دوم و سوم را کسب کردند وتیم خراسان رضوی به مقام چهارم کشتی فرنگی دست یافت.

نتایج انفرادی رقابتها در کشتی آزاد به شرح زیر است:
در وزن ‪ ۴۲‬کیلوگرم عبدالله پولادوند از لرستان 
در وزن ‪ ۴۶‬عرفان حسین یزدی از تهران 
در وزن ‪  ۵۰‬محسن سالگی از تهران 
در وزن ‪  ۵۴‬میثم حسین‌نژاد از مازندران 
در وزن ‪ 63‬علی آقاجان زاده از مازندران 
در وزن ‪ ۶۳‬میلاد صداقت نیا از مازندران 
در وزن ‪ ۶۹‬امید حسنی تبار از مازندران 
در وزن ‪ ۷۶‬اکبر صبحانی از اردبیل 
در وزن ‪  ۸۵‬محسن کاظمی از مازندران 
در وزن ‪  ۱۰۰‬محسن فتاحی از اردبیل

نتایج انفرادی کشتی فرنگی نیز به شرح ذیل است:
در وزن ‪ ۴۲‬کیلوگرم وحید بابایی جعفری از خوزستان 
در ورن ‪  ۴۶‬ابراهیم ترنج مهرگان از خوزستان 
در ورن ‪  ۵۰‬وحیدرضا خواجه‌نادری از فارس 
در وزن54‬ محمدحسین زارع از فارس 
در ورن ‪  ۵۸‬محمدرضا ناظری از مازندران
در ورن ‪ 63علی‌اصغر خانی از شهرستانهای استان تهران 
دروزن ۶۹‬وحید بیدار از اردبیل 
در ورن ‪  ۷۶‬ایمان خیری از سیستان و بلوچستان
در وزن ‪ ۸۵‬محمد دیوسالار از مازندران 
در ورن ‪  ۱۰۰‬شهریار ابراهیمی از اردبیل

شایان ذکر است بیست و پنجمین دوره مسابقات کشتی آزاد و فرنگی دانش‌ آموزان سراسرکشور با شرکت 1200 کشتی گیر از 28 استان در دو رده نوجوانان (مقطع راهنمایی، نوجوانان) و نیزجوانان(مقطع متوسطه) ازجمعه هفته گذشته تا دهم اسفند ماه در مشهد برگزارشد .

کد مطلب 453685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها