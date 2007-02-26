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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

به علت درگذشت منصور سینکی

اجرای گروه موسیقی مولانا لغو شد

اجرای کنسرت گروه موسیقی "مولانا " به سرپرستی "جلیل عندلیبی" لغو شد.

جلیل عندلیبی ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود 9 تا 12 اسفند ماه  در تالار وحدت به همراه گروه موسیقی مولانا  اجرای برنامه داشته باشیم ولی  متاسفانه به دلیل فوت منصور سینکی نوازنده تار(عضو گروه مولانا) و داغدار شدن اعضای گروه  اجرای این کنسرت به تعویق افتاد.

سرپرست گروه موسیقی مولانا در ادامه به قطعاتی که  قرار بود در این کنسرت  اجرا شود اشاره کرد و گفت:کلیه آثار از قطعات جدید گروه  با عنوان "سید اعظم "،"سال محمد "(ص)،"رسول خاتم "بود که به نوعی شرح حال زندگی حضرت محمد (ص) از هجرت ، بعثت و در نهایت رحلت ایشان را در برداشت .

وی در پایان به تاریخ احتمالی برگزاری کنسرت گروه مولانا اشاره کرد وگفت:با توجه به شرایطی که پیش  آمده ،بعد از رفتن منصور هیچ گزینه ای را برای جایگزینی اوندارم و دقیقا نمی دانم که در چه تاریخی  گروه آماده اجرا است.

کد مطلب 453686

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