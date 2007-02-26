اجرای گروه موسیقی مولانا لغو شد

جلیل عندلیبی ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار بود 9 تا 12 اسفند ماه در تالار وحدت به همراه گروه موسیقی مولانا اجرای برنامه داشته باشیم ولی متاسفانه به دلیل فوت منصور سینکی نوازنده تار(عضو گروه مولانا) و داغدار شدن اعضای گروه اجرای این کنسرت به تعویق افتاد.

سرپرست گروه موسیقی مولانا در ادامه به قطعاتی که قرار بود در این کنسرت اجرا شود اشاره کرد و گفت:کلیه آثار از قطعات جدید گروه با عنوان "سید اعظم "،"سال محمد "(ص)،"رسول خاتم "بود که به نوعی شرح حال زندگی حضرت محمد (ص) از هجرت ، بعثت و در نهایت رحلت ایشان را در برداشت .

وی در پایان به تاریخ احتمالی برگزاری کنسرت گروه مولانا اشاره کرد وگفت:با توجه به شرایطی که پیش آمده ،بعد از رفتن منصور هیچ گزینه ای را برای جایگزینی اوندارم و دقیقا نمی دانم که در چه تاریخی گروه آماده اجرا است.