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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۳۶

فرمانده نیروی هوایی ارتش:

امام خمینی(ره) ابرمردی بود که دنیا را تکان داد

امام خمینی(ره) ابرمردی بود که دنیا را تکان داد

امیر سرتیپ نصیرزاده، گفت: امام (ره) ابرمردی بود که دنیا را تکان داد و تغییرات اساسی در مفاهیم راهبردی، سیاسی و دیپلماسی دنیا ایجاد کرد و پارادایم‌های مختلفی را به چالش کشید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب، شخصیت امام خمینی(ره) را بسیار برجسته و ماندگار در تاریخ عنوان کرد و گفت: امام خمینی(ره) الگوی بسیار مناسبی برای کسانی است که دنبال آزادی‌خواهی و ایجاد حکومت‌های عدالت‌محور هستند.

 وی افزود: مفاهیمی مثل بیداری و مقاومت اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به روز تاریخی ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ خاطرنشان کرد: در آستانه روز نیروی هوایی، مجموعه نیروی هوایی ارتش که پیشگام در بریدن از طاغوت و پیوستن به مردم بود، خدمت امام امت مشرف شده‌ایم تا با اهداف راهبردی که ایشان ترسیم کردند، تجدید بیعتی داشته باشیم و فردا هم خدمت فرماندهی معظم کل قوا خواهیم رسید تا با استفاده از بیانات، تدابیر و رهنمودهای معظم‌له در ادامه راه، گام‌های محکمی برداریم.

کد مطلب 4536869

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