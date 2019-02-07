به گزارش خبرگزاری مهر، در آغازین روزهای ماه بهمن، جمعی از خانواده‌های شهدا از گوشه و کنار میهن اسلامی میهمان رهبر انقلاب بودند. در این روز سرد زمستانی اما عطر یاد شهیدان و کلام نافذ آقا گرمابخش محفل بود. در جریان گفتگوی صمیمی رهبرانقلاب با آنان، یکی از جوانان حاضر در جلسه از فعالیت فرهنگی هم سن و سالانش در کانون‌های فرهنگی گزارشی ارائه کرد و از رهبرانقلاب توصیه و راهنمایی خواست. آقا در جواب اینگونه فرمودند:

رفتن در گروه‌های سازندگی و گروه‌های جهادی بسیار خوب است، راهپیمایی اربعین بسیار خوب است، سیر مطالعاتی کتب شهید مطهری بسیار خوب است؛ همه‌ی اینها خوب است، اینها را باید دنبال کنید و ان‌شاءالله سعی‌تان این باشد که ثبات قدم داشته باشید. عمده این است که شما جوان‌ها سعی کنید در خط مستقیم باشید و هدف را گم نکنید.

می‌گویند کسانی که می‌خواهند خطی بکشند و می‌خواهند این خط کج نشود، باید به آن نقطه‌ی نهایی نگاه کنند... آن آخر را نگاه کنید. در رانندگی هم همین‌جور است، وقتی دارید رانندگی می‌کنید اگر جلوی پایتان را نگاه کنید حتما ماشین در چاله می‌افتد یا به دیوار می‌خورد؛ باید دور را نگاه کنید.

در حرکت عمومی جوان انقلابی آرمان‌ها همیشه باید در مقابل چشم باشد و به طرف آرمان‌ها بروید؛ و الا اگر آنها را گم کردید، راه را گم می‌کنید، مثل اینکه خیلی‌ها هستند که اول انقلاب وضع‌شان خوب بود، به تدریج تغییر کردند و الان جوری هستند که شما از آنها شکایت دارید؛ علت آن چیست؟ چون آرمان‌ها را در مقابل چشم نگه نداشتند و گم کردند.

آرمان، اعتلای اسلام است؛ آرمان عبارت است از رسیدن به حاکمیت به معنای واقعی اسلامی و تحقق شریعت اسلامی در کشور. آرمان این است که ملت ایران به رشد فکری و معنوی و ایمانی و مادی کامل برسد؛ اینها آرمان‌های بزرگ است. اگر اینها را در نظر داشته اشید، آنوقت ان‌شاءالله در این راه، خط مستقیم را دنبال خواهید کرد.