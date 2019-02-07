۶۰ درصد روستاهای استان قزوین دارای اینترنت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، نشست خبری مدیران بخش های عمرانی و زیربنایی استان روز پنجشنبه در محل دفتر استاندار قزوین برگزار شد.

یوسف رضایی نیک در این نشست اظهار کرد: خیلی از شاخص هایی که نسبت به ۴۰ سال گذشته صددرصد پیشرفت دارد که در این راستا تلفن ثابت در استان قزوین در قبل از انقلاب ۶ روستا به تلفن ثابت مجهز بودند ولی امروز ۱۰۰ درصد روستاهای بالای ۴ خانوار دارای ارتباط هستند و استان قزوین در ایجاد ارتباط با مناطق محروم رتبه نخست کشوری را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در تلفن همراه هم ۱۰۰ درصد شهرهای استان و ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای پوشش تلفن همراه هستند.

رضایی نیک تصریح کرد: در حال حاضر یک میلیون و۶۰۰ هزار سیم کارت در همه اپراتورها در استان داریم و همه شهرهای استان دارای اینترنت پرسرعت ای دی اس ال هستند.

وی یادآورشد: ۶۰ درصد روستاهای استان اینترنت پر سرعت adsl و ۳j دارند و در خرداد ماه سال آینده ۸۵ درصد روستاهای استان از اینترنت پرسرعت با تکنولوژی ۴j برخوردار خواهند بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قزوین اظهارداشت: توسعه فیبر نوری در استان به سه هزار و۲۰۰ کیلومتر در داخل استان رسیده و ۸۲۶ کیلومتر درون استانی نیز زیرساخت های دفاتر ای سی تی انجام شده و در ۶۵ روستا دفاتر پست بانک برای ارائه خدمات بانکی راه اندازی شده است.

وی یادآورشد: در توسعه ارتباطات در شاخص های بین المللی در استان شاهد رشد ۴ پله ای داشته ایم و در جایگاه ۱۲ کشوری قرار گرفته ایم.