  1. استانها
  2. تهران
۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۰

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

دماوند- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه خبر داد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده مشاء سنگین است، گفت: رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتر و بدون تعجیل در این محور به رانندگی بپردازند.

وی با بیان این که ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه محدوده گیلاوند نیز سنگین است، گفت: در محور امام رضا( ع) نیز شاهد ترافیک عادی و روان در طول مسیر هستیم، اما در محدوده تهران- پاکدشت، حجم خودروها افزایش می یابد.

محبی در خصوص ترافیک در محورهای حرم تا حرم نیز گفت: این ۲ محور شاهد ترافیکی روان و بدون کوچک ترین مشکل هستند.

کد مطلب 4536926

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها