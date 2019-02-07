ترافیک سنگین در هراز و فیروزکوه

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین شرایط جوی و ترافیک محورهای مواصلاتی شرق استان تهران با بیان این که ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده مشاء سنگین است، گفت: رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتر و بدون تعجیل در این محور به رانندگی بپردازند.

وی با بیان این که ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه محدوده گیلاوند نیز سنگین است، گفت: در محور امام رضا( ع) نیز شاهد ترافیک عادی و روان در طول مسیر هستیم، اما در محدوده تهران- پاکدشت، حجم خودروها افزایش می یابد.

محبی در خصوص ترافیک در محورهای حرم تا حرم نیز گفت: این ۲ محور شاهد ترافیکی روان و بدون کوچک ترین مشکل هستند.