به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین پیرامون مناسبات دو کشور و مسایل بین‌المللی بحث و گفت و گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیداربا اشاره به تلاش های ایران و چند کشور اروپایی و آسیایی برای تدوین کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی گفت : متاسفانه بعضی از کشورها ، این کنوانسیون را جدی نگرفته اند. وی بی توجهی به پیمان خلع سلاح موشکی را نیز از دیگر تهدیدهایی بر شمرد که متوجه جهان است.

متکی از حمله آمریکا به عراق به عنوان اولین تجربه تک محوری واشنگتن یاد کرد و گفت: گزارش بیکر هامیلتون حکایت از رویکرد غلط آمریکا درقبال مسائل عراق دارد و شاید روزی شاهد گزارش مشابهی درخصوص خط مشی واشنگتن درافغانستان وخاورمیانه باشیم.

وی بی توجهی به تحولات پدید آمده در بخش نرم افزاری و اندیشه انسان ها گفت : در کنار پیشرفت هایی که در بخش صنعت و سخت افزاری روی داده، اندیشه جوانان نیز متفاوت شده و آمریکا این فاکتور را در معادلات خود منظور نمی کند، این کشور در بحث خلع سلاح همکاری نمی کند و وجود زندان های مخفی آمریکا در اروپا واطلاعات غلطی که پیرامون سلاح کشتار جمعی عراق در اختیار اروپا قرار داد، نشانگر عدم صداقت آمریکا در مراودات خود با این قاره است.

وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران تقویت پیمان عدم اشاعه را بعنوان راهکاری جهت رفع نگرانی ها معرفی کرد وگفت : سوابق اروپا نشان می دهد که همواره عقلانیت جمعی برتصمیمات انفرادی اولویت داشته و فرانسه نقش موثری در ترسیم و تدوین تاریخ این قاره داشته است.



وی افزود : به همین مناسبت مذاکره پیرامون پرونده هسته ای با اروپا آغاز شد و همچنان آماده گفتگو در چارچوب ان پی تی و رفع نگرانی های احتمالی هستیم.



متکی افزایش گروه مذاکره کننده موسوم به 1+5 را به کشورهای بیشتر راهی برای دستیابی راحت تر برای حل بحران دانست وآمادگی کشورمان برای ایجاد کنسرسیومی بمنظور غنی سازی اورانیوم را اعلام کرد.

رولان دوما نیزبا استقبال ازپیشنهاد وزیرخارجه کشورمان مبنی بر افزایش تعداد اعضای گروه موسوم به 1+5 و همچنین تشکیل کنسرسیومی برای غنی سازی اورانیوم در ایران گفت: بعد از تحولات دهه 1990 آمریکا سعی کرد ناتو را به یک کلوپ سیاسی در راستای منافع خود تبدیل کند.



وی تاکید کرد: این پدیده به تدریج حساسیت روسیه را برانگیخت وباعث شد اقداماتی برای تسلیم و افزایش قدرت نظامی در دستور کار مسکو قرار گیرد وعملا شاهد بازسازی دوران جنگ سرد باشیم.

وزیر امورخارجه اسبق فرانسه درپایان بی توجهی واشنگتن به واقعیت های میدانی را عامل نگرانی جامعه جهانی معرفی کرد.