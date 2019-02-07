نعمت اله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هیچ گونه مشکلی در تامین حقوق کارکنان ادارات استان تهران در پایان سال نداریم، اظهار داشت: تاکنون ۷۸ درصد منابع مورد نیاز برای حقوق و مزایای کارکنان ادارات استان تهران تامین شده است.

وی افزود: مابقی منابع نیز تا پایان سال تامین خواهد شد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اضافه کرد: عیدی کارکنان دولت امسال یک میلیون تومان است که مانند سنوات قبل، عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه آن‌ها واریز می‌شود.