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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۰۷

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران:

عیدی کارکنان دولت در استان تهران با حقوق بهمن واریز می‌شود

عیدی کارکنان دولت در استان تهران با حقوق بهمن واریز می‌شود

تهران- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: عیدی کارکنان دولت در استان تهران با حقوق بهمن ماه واریز می شود.

 نعمت اله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که هیچ گونه مشکلی در تامین حقوق کارکنان ادارات استان تهران در پایان سال نداریم، اظهار داشت: تاکنون ۷۸ درصد منابع مورد نیاز برای حقوق و مزایای کارکنان ادارات استان تهران تامین شده است.

وی افزود: مابقی منابع نیز تا پایان سال تامین خواهد شد و در این زمینه نگرانی وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران اضافه کرد: عیدی کارکنان دولت امسال یک میلیون تومان است که مانند سنوات قبل، عیدی کارکنان دولت با حقوق بهمن ماه آن‌ها واریز می‌شود.

کد مطلب 4536962

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