نتانیاهو برای غزه خط و نشان کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای غزه خط و نشان کشید.

وی در جریان بازدید از مناطق اطراف غزه مدعی شد: اگر آتش بس محقق نشود حملات شدیدی به غزه خواهیم کرد و در وارد شدن به حمله گسترده به غزه حتی در جریان انتخابات تردید نخواهیم کرد.

به نظر می رسد که این موضع گیری نتانیاهو دارای اهداف انتخاباتی است و گرنه نتانیاهو در درگیری اخیرا با مقاومت فلسطین پس از موشکباران گسترده شهرک های صهیونیست نشین از سوی مقاومت فلسطین مجبور به تن دادن به توقف درگیری شد.