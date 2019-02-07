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۱۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۶

نتانیاهو برای غزه خط و نشان کشید

نتانیاهو برای غزه خط و نشان کشید

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مجددا غزه را به حمله گسترده تهدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای غزه خط و نشان کشید.

وی در جریان بازدید از مناطق اطراف غزه مدعی شد: اگر آتش بس محقق نشود حملات شدیدی به غزه خواهیم کرد و در وارد شدن به حمله گسترده به غزه حتی در جریان انتخابات تردید نخواهیم کرد.

به نظر می رسد که این موضع گیری نتانیاهو دارای اهداف انتخاباتی است و گرنه نتانیاهو در درگیری اخیرا با مقاومت فلسطین پس از موشکباران گسترده شهرک های صهیونیست نشین از سوی مقاومت فلسطین مجبور به تن دادن به توقف درگیری شد.

کد مطلب 4536971

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