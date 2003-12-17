خرازي : روز پنجشنبه پروتكل الحاقي امضاء مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كه در پايان جلسه امروز هيئت دولت با خبرنگاران سخن مي‌گفت افزود: تشكيل دادگاه رسيدگي به جنايات صدام بايد به گونه‌اي تشكيل شود تا حقوق مردم عراق و ايران به طور واقعي احقاق شود .

وزير امور خارجه درباره بركناري علي اكبر صالحي نماينده كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: دوران ماموريت آقاي صالحي پايان يافته است و به خاطر سياسي بودن اين مسئله روند اين كار به وزارت امور خارجه واگذار شده و وي پس از پايان ماموريت خود به عنوان مشاور وزير امور خارجه با اين وزارت همكاري خواهد كرد .

خرازي گفت: سفير جمعهوري اسلامي ايران در اتريش به جاي صالحي سفير كشورمان در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي خواهد شد .

وزير امور خارجه درباره عادي شدن روابط ايران و مصر گفت: گفت‌وگوهايي در جريان است تا روابط دو كشور ايران و مصر عادي شود و پيش‌بيني مي‌شود كه حقيقيان كاردار سابق كشورمان درعراق به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در مصر انتخاب شود .

