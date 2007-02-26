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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۴۰

انجمن ملی تولیدکنندگان نهال گواهی شده تشکیل می‌شود

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور باغبانی از تشکیل انجمن تولیدکنندگان نهال گواهی شده در کشور در آینده خبر داد.

حسین یوسفی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تولیدکنندگان نهال کشور در موسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر کشور در کرج به خبرنگار مهر گفت: این انجمن به منظور ساماندهی تولیدکنندگان نهال، گسترش استفاده از دانش روز در این زمینه و ارتباط سیتسمی بین تولید کنندگان نهال کشور تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نبود تشکلی منسجم به منظور توسعه باغبانی کشور و عدم استفاده کافی از دانش روز توسط تولیدکنندگان نهال مشکلاتی در این بخش ایجاد کرده است.

یوسفی اظهار داشت: متاسفانه بخش باغبانی کشور در طول سالیان گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به خصوص در زمینه تحقیقات باغبانی کمبودهای متعددی وجود دارد که تشکیل یک انجمن ملی می تواند این بخش را متحول نماید.

وی یادآور شد: تلاش هایی که در زمینه گواهی دار کردن نهال در کشور صورت گرفته، ارزشمند است و زمینه رقابت در این عرصه را فراهم می کند و می تواند زمینه تولید بیشتر و صادرات در این خصوص را فراهم نماید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: حفظ ذخائر ژنتیکی در باغبانی بسیار حائز اهمیت بوده و در سالیان گذشته در این خصوص دقت کافی صورت نگرفته است و هم اکنون باید به گونه ای برنامه ریزی شده که واردات این بخش با توجه به حفظ ذخائر ژنتیکی صورت می گیرد.

کد مطلب 453701

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