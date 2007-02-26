حسین یوسفی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی تولیدکنندگان نهال کشور در موسسه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر کشور در کرج به خبرنگار مهر گفت: این انجمن به منظور ساماندهی تولیدکنندگان نهال، گسترش استفاده از دانش روز در این زمینه و ارتباط سیتسمی بین تولید کنندگان نهال کشور تشکیل می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون نبود تشکلی منسجم به منظور توسعه باغبانی کشور و عدم استفاده کافی از دانش روز توسط تولیدکنندگان نهال مشکلاتی در این بخش ایجاد کرده است.

یوسفی اظهار داشت: متاسفانه بخش باغبانی کشور در طول سالیان گذشته مورد توجه جدی قرار نگرفته است و به خصوص در زمینه تحقیقات باغبانی کمبودهای متعددی وجود دارد که تشکیل یک انجمن ملی می تواند این بخش را متحول نماید.

وی یادآور شد: تلاش هایی که در زمینه گواهی دار کردن نهال در کشور صورت گرفته، ارزشمند است و زمینه رقابت در این عرصه را فراهم می کند و می تواند زمینه تولید بیشتر و صادرات در این خصوص را فراهم نماید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: حفظ ذخائر ژنتیکی در باغبانی بسیار حائز اهمیت بوده و در سالیان گذشته در این خصوص دقت کافی صورت نگرفته است و هم اکنون باید به گونه ای برنامه ریزی شده که واردات این بخش با توجه به حفظ ذخائر ژنتیکی صورت می گیرد.