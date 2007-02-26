اضطراب و افسردگی از شایع ترین اختلالات روانی در زندانیان

دکتر پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اضطراب و افسردگی گرچه جزء بیشترین اختلالات روحی و روانی در بین زندانیان است اما بررسی ها نشان می دهد این امر بیشتر متوجه محکومان مالی است.

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور ، اختلالات شخصیتی را نیز یکی از شایع ترین مشکلات روحی و روانی زندانیان عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه محکومان مالی ذاتا خلاف کار نیستند بنابراین محیط زندان و همچنین فکر خانواده و فرزندان برای آنان آزار دهنده می شود و همین امر عاملی می شود تا در مدت زمان کوتاهی دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند.

وی تصریح کرد: اغلب محکومان مالی به دلیل تصادفات و عدم پرداخت دیه در زندانها بسر می برند در حالی که جرم آنان غیر عمد بوده و تنها به دلیل وضعیت مالی نامناسب باید سالها در زندانها روزگار را سپری کنند و این در حالی است که اغلب این افراد متاهل و دارای چند فرزند هستند و با درآمد ناچیز امرار معاش می کنند.

افشار ، فعالیت مراکز مشاوره زندانها را در کنترل و کاهش اختلالات روحی و روانی تاثیر گذار دانست و افزود: در حال حاضر تمامی زندانیان از خدمات مشاور در زندانها بهره مند هستند و این امر توانسته در درمان و کنترل این اختلالات تاثیر بسزایی داشته باشد .

معاون سلامت و بهداشت سازمان زندانهای کشور ، همچنین فعالیت مرکز روان درمانی اقامتی در زندانها را عاملی در راستای کنترل اضطراب و افسردگی در بین زندانیان عنوان کرد .