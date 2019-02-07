به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در حسینیه امام خمینی رحمهالله برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلام رفیعی با تبیین ابعاد استقامت فاطمی، گفت: استقامت موجب کرامت و عزت میشود و جامعهای که در مسیر حق استقامت میکند، سالم میماند.
سخنران مراسم با تاکید بر اهمیت شناخت مبانی دین، افزود: حضرت زهرا سلاماللهعلیها بر اساس مبانی دین و در دفاع از حق به میدان آمدند و از ولایت دفاع کردند.
همچنین در این مراسم آقایان سماواتی و مطیعی به ذکر مصیبت و مرثیهخوانی پرداختند.
در حسینیه امام خمینی(ره)؛
سومین شب مراسم عزاداری حضرت زهرا(س) با حضور رهبر انقلاب برگزار شد
سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در حسینیه امام خمینی رحمهالله برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سومین شب مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، هزاران نفر از اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در حسینیه امام خمینی رحمهالله برگزار شد.
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