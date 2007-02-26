آینده ایران در زمینه تولید ارقام جدید گیاهی چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، احمدی امری در نخستین کارگاه آموزشی تولیدکنندگان نهال کشور اظهار داشت: تنوع ژنتیکی ایران در جهان بی نظیر است و هیچ کشوری در دنیا 60 هزار دانه گیاهی شناخته شده ندارد؛ به همین دلیل تلاش های محققان ایرانی در زمینه بهبود کیفیت تولید می تواند منجر به تحولی عظیم در تولید ارقام جدید گیاهی شود.

وی افزود: هم اکنون برخی ارقام محصولات ایران از جمله پسته و انار در جهان کم نظیر هستند و می توان سایر محصولات ایران را نیز با توجه به اقلیم و خاک به این مرحله رساند.

امری تصریح کرد: چنانچه به تحقیقات و کاربردی شدن آنها در بخش کشاورزی اهمیت بیشتری داده شود ایران در زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی خودکفا شده و قطبی جهانی می شود ولی هم اکنون از توانمندی های اقلیمی و ژنتیکی ایران در زمینه تولید انواع محصولات بهره گیری کافی نمی شود.

وی با اشاره به فعالیت های ارزنده موسسه تحقیقات گواهی بذر ایران، تاکید کرد: تاسیس این موسسه نخستین گام به منظور حفظ ذخائر ژنتیکی ، مبارزه با بیماری های نهال و هموار ساختن مسیر صادرات نهال از ایران به سایر نقاط دنیاست.

امری همکاری ایران و ایکاردا را مطلوب ارزیابی کرده و گفت: نتایج همکاری های مثبت ایران و ایکاردا هم اکنون می تواند به عنوان الگو در کشورهای دیگر مورد استفاه قرار گیرد.

نخستین کارگاه آموزشی تولید کنندگان نهال کشور با حضور بیش از 300 تن از محققان ، کارشناسان و تولید کنندگان نهال کشور از روز گذشته در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در کرج برپا شده است.