کشف ۴.۵ تن مرغ منجمد تنظیم بازار از یک مغازه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز طالبیان، رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی گفت: امروز با گزارشهای مردمی رسیده به بازرسان اصناف، بیش از ۴ و نیم تن مرغ منجمد تنظیم طرح بازار که در مغازهای در منطقه عبدل آباد تهران دپو شده بود، شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: این واحد صنفی دارای یخچالی با حجم ۱۰ تن است که امروز موجودی این یخچال، با حضور مقامات قضایی دادستانی تهران، تعزیرات حکومتی، بازرسان اصناف و کارشناسان جهاد کشاورزی کشف و ضبط شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: این واحد صنفی تحت پوشش شبکه توزیع مرغ مصرف خانوار نبوده و مرغ نرخ دولتی را با نرخ آزاد، به رستورانها و اغذیه فروشان میفروخت.
طالبیان تاکید کرد: این واحد صنفی، توسط مراجع قضایی پلمپ شد و متخلفان دستگیر شدند.
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