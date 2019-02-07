کشف ۴.۵ تن مرغ منجمد تنظیم بازار از یک مغازه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز طالبیان، رئیس­ گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی گفت: امروز با گزارش‌های مردمی رسیده به بازرسان اصناف، بیش از ­۴ و نیم تن مرغ منجمد تنظیم طرح بازار که در مغازه‌ای در منطقه عبدل آباد تهران دپو شده بود، ­شناسایی و توقیف شد. ­

وی افزود: این واحد صنفی دارای یخچالی با حجم ۱۰ تن است که امروز موجودی این یخچال، با حضور مقامات قضایی دادستانی تهران، تعزیرات حکومتی، ­ بازرسان اصناف و کارشناسان جهاد کشاورزی کشف و ضبط شد.

این مقام مسئول تصریح کرد: این واحد صنفی تحت پوشش شبکه توزیع مرغ مصرف خانوار نبوده و مرغ نرخ دولتی را با نرخ آزاد، به رستوران‌ها و اغذیه فروشان می‌فروخت.

طالبیان تاکید کرد: این واحد ­صنفی، توسط مراجع قضایی پلمپ شد و متخلفان دستگیر شدند. ­