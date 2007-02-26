قداست و معنویت مولفه های اصلی جایزه غنی پور است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین فردی مسئول ششمین جایزه شهید غنی پوردر نشستی که صبح امروز با حضور مصطفی فعله گری داور بخش داستان و رمان بزرگسال ،خسرو باباخانی داوربخش داستان و رمان نوجوانان و ناصرنادری یکی از اعضای شورای نویسندگان مسجد جوادالائمه برگزار شده بود، گفت: وقتی یک اثر در جامعه منتشر می شود به این معنی است که تمام افراد جامعه می توانند درباره آن به قضاوت بنشینند. از این منظر در جریان برگزاری جایزه شهید غنی پور بدون کسب اجازه از نویسندگان به داوری آثارشان پرداختیم. داوران این جایزه درواقع به گزینش آثاری که در سال 1384 منتشرشده بود پرداختند.

مدیرمسئول نشریه کیهان بچه ها به امکانات اندک جایزه شهید غنی پور اشاره کرد و افزود: حتی برای برگزاری این جایزه مکان ثابتی نیز نداشتیم. بنابراین در اماکنی چون حوزه هنری، دفترکیهان بچه ها و مسجد جواد الائمه مستقر می شدیم و درمجموع انسجام خاصی نداشتیم. با این حال از برآیند برگزاری جایزه رضایت داریم .ترویج فرهنگ و ادبیات در سطح کشور یکی از مهم ترین اهداف برگزاری این جایزه به شمار می رود که سعی کردیم به نهاینه کردن آن بپردازیم.

سپس ناصر نادری از اعضای شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه با طرح موضوع " چشم اندازی به زندگی و آثارشهید حبیب غنی پور" گفت: مسجد جواد الائمه از سال های 1350 توسط روحانی متعهدی به نام حجت الاسلام و المسلمین مطلبی شکل گرفت. علاوه بر وی طیف روشنفکر دیگری نیز در پدید آمدن محفل ادبی در مسجد جواد الائمه دخیل بودند که نتیجه آن فراهم سازی بستری برای فرهنگ و ادبیات داستانی بود. این مسجد نه تنها در حیطه ادبیات بلکه درزمینه سینما نیز فعالیت های گسترده ای داشت. به طوری که اولین تجارب سینمایی محسن مخملباف با ساخت فیلمی به نام توبه نصوح در این مکان شکل گرفت. بهزاد بهزاد پور، حسین یاری و فرج الله سلحشور نیز از دیگر افرادی بودند که نخستین فعالیت های هنری خود را از مسجد جواد الائمه آغاز کردند.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید غنی پور افزود: شهید حبیب غنی پور اسفند ماه 1365 در منطقه شلمچه در سن بیست و دو سالگی به شهادت رسید. او دانشجوی رشته ادبیات فارسی از دانشگاه شهید بهشتی بود و تالیفاتی نیز درزمینه جنگ از او دردست است. فلسفه برگزاری جایزه شهید غنی پور درواقع زدودن هاله های فراموشی از نام وی است. قداست آرمانی و قدسی در کردار و فعالیت های وی مشهود بود که نمی توانستیم به راحتی از آنها بگذریم.

عضو شورای نویسندگان مسجد جواد الائمه خاطرنشان کرد: حال و هوای فعالیت های هنری در آن سال ها آمیخته به هنر و معنویت وعرفان بود. محفل ادبیات دوستان با محوریت این که ادبیات باید آزادانه خلق شود فعالیت خود را تا امروز تداوم بخشید. درواقع فضای تعاملی که در این راستا وجود داشت باعث شکل گیری جایزه شهید غنی پور شد. اولین دوره جایزه کتاب سال شهید غنی پور درسال 1376 شکل گرفت و با برگزاری یک دوره در این سال و با وجود درآمدهای شخصی تا سال 1382 امکان برگزاری دوباره نیافت. تا اینکه امسال با حمایت های ارگان هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نشر قدیانی بار دیگر داعیه دار این جایزه شد.

مصطفی فعله گری داور بخش داستان و رمان بزرگسال نیز درباره جایزه شهید غنی پور گفت: ادبیات داستانی در ایران علیرغم تاریخچه طولانی به لحاظ ساختاری و درون مایه ای دستخوش کاستی های فراوان است. شاید به این خاطر که سنگ بنای آن از ابتدای پیدایش کج نهاده شده است. با این وجود داوران جایزه شهید غنی پور سعی کردند آثار داستانی در این بخش را با رویکرد به سه ویژگی رعایت نثر داستان نویسی، ساختارهای داستان کوتاه و درونمایه و استحکام اثر مورد نقد و داوری قراردهند.

خسرو باباخانی داور بخش داستان و رمان نوجوانان نیز در ادامه خاطرنشان کرد: در جشنواره غنی پور امسال به داوری 95 اثر داستانی پرداختیم. آنچه در این جشنواره اهمیت داشت این است که دست اندرکاران جشنواره شهید غنی پور هرگز سعی نکردند تا در قالب خط کشی های سیاسی و ایدئولوژِیکی به فعالیت بپردازد.