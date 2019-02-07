نخستین یادواره شهدای حمل و نقل کشور در یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد امروز در مراسم نخستین یادواره شهدای حمل و نقل کشور که در پایانه مسافربری یزد برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های بسیج اصناف، انجمن‌های صنفی فعال در حوزه بار و مسافر یزد و بنیاد شهید اظهار داشت: شهدای حوزه حمل و نقل از شهدایی بودند که جان و مال خود را با هم در مسیر دفاع از مرز و بوم کشور نثار کردند.

علی علیخانی با تاکید بر اینکه یاد و خاطره شهدای حمل و نقل باید در تمام کشور گرامی داشته شود، افزود: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد نخستین استانی است که اقدام به برگزاری این یادواره کرده و امیدواریم در کل کشور شاهد برگزاری این قبیل یادواره‌ها باشیم.

وی با اشاره به حماسه بی‌نظیری که فعالان حوزه حمل و نقل در سال ۶۲ در لبیک به فرمان امام خمینی (ره) خلق کردند، بیان کرد: کمترین کاری که امروز می‌توان برای تجلیل از ایثارگری‌های این قشر انجام داد، برگزاری این یادواره‌ها و زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهداست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد با اشاره به دشمنان تلاش‌های بسیاری انجام داده بودند تا ملت ایران چهل سالگی انقلاب اسلامی را نبینند، افزود: ملت ایران امسال باشکوهتر از هر سال به برگزاری برنامه‌های انقلاب پرداخت و به فرموده رهبری، دشمنان ما این آرزو را به گور خواهند برد و خواهیم دید که جشن چهل سالگی انقلاب به لطف خدا باشکوه‌تر از هر سال برگزار می‌شود.

علیخانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت و افزود: بیش از دستاوردهای اقتصادی، فنی و عمرانی، دستاوردهای فرهنگی و وحدت و یکپارچگی که امروز در میان ملت ایران وجود دارد، قابل تحسین است.

وی با اشاره به دستاوردهای حوزه حمل و نقل عنوان کرد: قبل از انقلاب در استان یزد هیچ بزرگ‌راهی وجود نداشت اما به برکت انقلاب، امروز ۸۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان یزد احداث شده است.

علیخانی ادامه داد: تا قبل از انقلاب فقط ۲۴۴ کیلومتر راه اصلی در استان وجود داشت اما اکنون ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی در استان وجود دارد همچنین قبل از انقلاب تنها ۷۷ کیلومتر راه فرعی آسفالته وجود داشت که این میزان اکنون به ۷۰۰ کیلومتر رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد بیان کرد: قبل از انقلاب در استان یزد راه روستایی آسفالته وجود نداشت اما امروز به برکت انقلاب اسلامی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالته در این استان وجود دارد.

علیخانی، جمع راه‌های روستایی استان یزد تا قبل از پیروزی انقلاب را ۲۸۹ کیلومتر اعلام کرد و افزود: این رقم اکنون به ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر رسیده است.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب مجتمع های خدماتی بین راهی در استان وجود نداشت اما اکنون هفت مجتمع بهره‌برداری شده، شش مجتمع در حال ساخت است و ۱۳ مجتمع نیز در مرحله صدور مجوز قرار دارد.

علیخانی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب پایانه باری و مسافری در استان یزد وجود نداشت، اظهار داشت: امروز دو پایانه حمل و نقل مسافری، دو پایانه بار، ۹ شهرک حمل و نقل در استان یزد وجود دارد و می‌توان گفت یکی از پنج ناوگان بزرگ حمل و نقلی کشور در استان یزد مستقر است.

وی خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب یزد یک استان محروم کویری بود اما اکنون دومین استان معدنی کشور، پنجمین استان صنعتی کشور و ششمین استان حمل و نقلی کشور با بیش از ۲۳ میلیون تن بار حمل شده در سال است و اینها همه به برکت انقلاب و تدابیر رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.