زمان برگزاری نمایشگاه مطبوعات مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل مطبوعات ارشاد در جلسه گفتگو با مدیران مسئول نشریات عمران ، معماری و مسکن که در محل مجتمع مطبوعات تخصصی کشور برگزار شد ، پیش بینی کرد که نمایشگاه بین المللی مطبوعات در تابستان یا پائیز با شرکت کلیه نشریات داخلی و نشریات خارجی منطقه برگزار شود .

در این جلسه که مدیران مسئول عمده نشریات فعال حوزه ساختمان و معماری شرکت کرده بودند ، دیدگاه ها ، نظرات و مشکلات مدیران مسئول با علاءالدین ظهوریان در میان گذاشته شد .

افزایش نرخ شرکت پست برای مطبوعات نیز از جمله مشکلاتی بود که مکررا در این جلسه مطرح شد .

بنا به همین گزارش شرکت پست در یک ماه گذشته با تعریف جدید ، اغلب مطبوعات را به دلیل داشتن آگهی و... مطبوع حساب نمی کند و عملا اقدام به دو یا سه برابر کردن هزینه پست مطبوعات کرده است .