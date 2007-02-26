ایران میزبان کمیسیون سه جانبه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دولت های ایران و افغانستان و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در دوازدهمین جلسه کمیسیون سه جانبه در زمینه بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان حضور خواهند داشت.

موضوع اصلی این مذاکره ، تمدید قرار داد سه جانبه جاری خواهد بود که اعتبار آن روز 29 اسفند 1385 ( 20 مارس 2007 ) به پایان خواهد رسید. طرفین پیشرفت و توسعه های حاصل در عملیات بازگشت داوطلبانه که در سال 2002 آغاز گردید را مورد بررسی قرار خواهند داد.

آنها روشها و چگونگی بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان همراه با موانع بازگشت را مطالعه خواهند نمود و به بررسی کاهش شدید تعداد بازگشت کنندگان در سال 2006 خواهند پرداخت.

سرپرستی هیات نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران بعهده احمد حسینی ، مشاور وزیر کشور و مدیر کل اداره امور اتباع و مهاجرین ، خواهد بود. هیات نمایندگان افغانستان نیز توسط عبدالقادر احدی ، معاون وزیر مهاجرت و عودت سرپرستی خواهد شد.

سرپرستی هیات کمیساریا از ژنو بعهده خانم جانت لیم ، مدیر جدید عملیات مربوط به افغانها خواهد بود. این اولین سفر خانم لیم، پس از انتساب او به این پست ، به منطقه می باشد.

آقای استن آ. برونی ، نماینده کمیساریا درایران ، سرپرستی دفتر تهران - ایران کمیساریا را بعهده خواهند داشت.

در یازدهمین جلسه کمیسیون سه جانبه که در نهم اکتبر 2006 ( 18 مهر 1385 ) در ژنو برگزار شد، طرفین توافق نمودند که روزهای بازگشت جمعی به پایان رسیده است و جهت حفظ حرکت بازگشت نیاز به روشهای جدیدی است.

این جلسه منجر به امضای قرار دادی در زمینه پروژه های مشترک ، میان آقای مصطفی پور محمدی وزیر کشور و کمیسر عالی پناهندگان، آقای آنتونیو گوترس شد.

این پروژه ها شامل آموزش های فنی حرفه ای ، کمکهای تحصیلی وپزشکی به پناهندگان باقی مانده در ایران ، در داخل وهمچنین خارج از اردوگاه می باشد. مقدمات ابتدایی اجرای این پروژه ها در استانهای مختلف ایران فراهم گردیده است.

امید است که مقامات ایران و افغانستان به نتایج پایداری جهت حل مشکل 000/915 پناهنده باقی مانده در ایران ، که اکثرا بیش از 20 سال است در این کشور زندگی کرده اند ، دست یابند.

استن آ. برونی ضمن تشکر از دولت ایران جهت میزبانی سخاوتمندانه از پناهندگان افغانی و عراقی ، گفت: " به امید ادامه این حمایت و همکاری جهت دستیابی به راه حلهای بلند مدت برای پناهندگان در ایران ، هستم."