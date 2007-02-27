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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

همایش اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی برگزار شد

نخستین همایش شناسایی توانمندیها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی توسط دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر جواد بهار آرا - دبیر این همایش روز گذشته در این مراسم گفت :هر چند وظیفه دانشگاه تولید علم، تربیت و آموزش متخصص است ولیکن با توجه به اینکه میانگین بیکاری در میان دانش آموختگان دانشگاهی بیش از میانگین اجتماع است بر آن شدیم تا با همکاری دستگاه های ذی ربط این همایش را برگزار کنیم.

معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با اعلام آمادگی این دانشگاه در افزایش تعاملات با دستگاه های متولی اشتغال و کارآفرینان استان افزود: باید در محیط های دانشگاهی رشته های نوین مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و... که مورد نیاز آینده بازار کار است مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 453714

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