اختصاص 900 میلیارد ریال برای تهیه سبد کالاهای مصرف بازنشستگان و شاغلان دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، هیات وزیران طی مصوبه‌ای کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نیروهای مسلح را موظف کرد نسبت به تهیه سبد کالای مصرفی از طریق وزارت بازرگانی به ارزش سرانه حداکثر 318 هزار و 600 ریال برای توزیع بین کارمندان شاغل و بازنشسته خود که حقوق و مزایای مستمر و یا مستمری ماهانه کمتر از چهار میلیون ریال دریافت می‌دارند، اقدام کنند.

بنابراین مصوبه، نوع کالا و میزان توزیع سبد کالای مصرفی، با هماهنگی وزارتخانه‌های بازرگانی و جهاد کشاورزی و با عنایت سقف اعتبار این تصویب نامه تعیین خواهد شد و شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز مجاز است برنج و روغن تحویلی بابت سبد کالای مذکور را از طریق واردات جایگزین کند.

این مصوبه محل تامین 500 میلیارد ریال از اعتبار مذکور را جزء 2 بند ب تبصره 15 قانون بودجه سال جاری با تصویب شورای اقتصاد تعیین کرده است.

همچنین در جزء 2 بند ب تبصره 15 قانون بودجه سالجاری، اعتباری معادل 12هزار و 267 میلیارد و 900میلیون ریال برای تامین کالابرگ کالاهای مصرفی و حمایت از اقشار محروم و مستضعف اختصاص یافته است.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ 400 میلیارد ریال از این اعتبار نیز از محل منابع شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بابت سهمیه کمک‌های مربوط به دستگاه‌های مستثنی شده موضوع ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به پیشنهاد وزرای مربوط، به حساب شرکت‌ بازرگانی دولتی ایران واریز خواهد شد.

وجوه پرداختی موضوع این تصویب نامه، جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شرکت‌های مذکور محسوب می‌شود.

هیئت وزیران، وزارت بازرگانی ( شرکت بازرگانی دولتی ایران) را موظف کرده است، بر اساس فهرست اعلامی توسط بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تامین و صدور حواله بر اساس تعداد کارکنان تحت پوشش قبل از سال 1385 اقدام کند.

وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را حداکثر تا پایان سالجاری به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کند.

