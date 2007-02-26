بیمارستان رضوی می تواند به بهبود بیماران کشورهای منطقه کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، آستان قدس رضوی اعلام کرد: در این بازدید که با حضور معاون بین الملل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از مسئولان فرهنگی و بهداشتی آستان قدس رضوی برگزار شد ، وزیر بهداشت عراق از بیمارستان رضوی به عنوان یک مرکز پزشکی بسیار پیشرفته و مجهز یاد کرد.

علی حسن الشمری گفت: تجهیزات فوق العاده این بیمارستان می تواند کمک شایانی به بهبود بیماران کشورهای همجوار نماید.

وی ، امکانات فنی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و از دست اندکاران امور بهداشتی و درمانی کشورمان برای کمک به ساخت تاسیسات بهداشتی عراق دعوت به عمل آورد.

بنابراین گزارش ، وزیر بهداشت عراق در سفر به مشهد مقدس پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) از بخشهای مختلف بیمارستان رضوی از جمله کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، رادیولوژی ، آزمایشگاه ها، ام آر آی و بخشهای پزشکی هسته ای ، جراحی قلب ، مراقبت های ویژه نوزادان و بستری بازدید کرد.