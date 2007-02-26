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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۰۹

وزیر بهداشت عراق:

بیمارستان رضوی می تواند به بهبود بیماران کشورهای منطقه کمک کند

وزیر بهداشت عراق در سفر به مشهد مقدس از بخشهای مختلف بیمارستان فوق تخصصی رضوی وابسته به آستان قدس رضوی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، آستان قدس رضوی اعلام کرد: در این بازدید که با حضور معاون بین الملل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از مسئولان فرهنگی و بهداشتی آستان قدس رضوی برگزار شد ، وزیر بهداشت عراق از بیمارستان رضوی به عنوان یک مرکز پزشکی بسیار پیشرفته و مجهز یاد کرد.

علی حسن الشمری گفت: تجهیزات فوق العاده این بیمارستان می تواند کمک شایانی به بهبود بیماران کشورهای همجوار نماید.

وی ، امکانات فنی و تخصصی جمهوری اسلامی ایران را بسیار خوب ارزیابی کرد و از دست اندکاران امور بهداشتی و درمانی کشورمان برای کمک به ساخت تاسیسات بهداشتی عراق دعوت به عمل آورد.

بنابراین گزارش ، وزیر بهداشت عراق در سفر به مشهد مقدس پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) از بخشهای مختلف بیمارستان رضوی از جمله کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، رادیولوژی ، آزمایشگاه  ها، ام آر آی و بخشهای پزشکی  هسته ای ، جراحی قلب ، مراقبت های ویژه نوزادان و بستری بازدید کرد.

کد مطلب 453717

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