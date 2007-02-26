همچنان در برخی امور با روسیه اختلاف داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، به گفته رایس انتقادهای روسیه از آمریکا از جمله در مورد توسعه ناتو و برنامه استقرار تجهیزات ضد موشکی در اروپا به تحکیم روابط دو کشور منتهی نخواهد شد.

روسیه چندی است که آمریکا را به خاطر تلاش برای استقرار سیستم های دفاع ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک مورد سرزنش قرارداده است.

واشنگتن هدف از این اقدام را مقابله با سیستم های موشکی ایران و کره شمالی اعلام کرده است اما روسیه که مخالف عمده استقرار این سامانه است هدف از آن را ارزیابی توان موشکی خود می داند.

رایس شب گذشته در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد: "فکر نمی کنم که چنین اظهار نظرهایی به روابط ما کمک کند و ما به وضوح در این باره اعلام کردیم".

وی به مقاله "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه در روزنامه "واشنگتن پست" که روز یکشنبه تحت عنوان "یک جنگ سرد کافی بود" اشاره کرد و گفت : "فکر می کنم وزیر خارجه روسیه در مقاله خود تلاش کرده تا این موضوع را در دورنمای صحیح تری به تصویر بکشاند".

وزیر امور خارجه آمریکا گفت: " ما روابط دیگری با روسیه داریم. ما با روس ها در یک سری از مسائل از جمله مسئله کره شمالی و ایران همکاری داریم و تلاش می کنیم که از تروریسم هسته ای جلوگیری کنیم و زمینه های بسیاری بین ما برای همکاری وجود دارد".

وی در عین حال اضافه کرد که واشنگتن و مسکو برخی اوقات ممکن است که با یکدیگر موافق نباشند.

همچنین انتقاد شدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس امنیتی مونیخ از سیاست های یکجانبه گرایی آمریکا یکی دیگر از مسائل تیره کننده روابط بین دو کشور به شمار می رود.

پوتین در سخنرانی خود سیاست آمریکا را برای جهان مخرب توصیف کرد.