پیکر شهدای عملیات مبارزه با نیروهای ضدانقلاب در شمالغرب کشور تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در عملیات مبارزه با نیروهای ضدانقلاب در شمالغرب کشور و به دنبال تعقیب اشرار که منجر به وارد آمدن تلفات سنگین به ضد انقلاب شد، متاسفانه بالگرد 214 هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران حامل سردار سعید قهاری فرمانده غیورلشکر3 نیروی زمینی سپاه و سردارحنیف درستی فرمانده تیپ لشکر 3 وسرهنگ خلیان کمال پروینی از هوانیروز و ده نفر از همراهان که جهت سرکشی به منطقه عزیمت کرده بودند دچار سانحه هوایی شد و سردار قهاری فرمانده شجاع لشکر3 نیروی زمینی سپاه و دیگرهمرزمان دلیرش در راه دفاع از کیان جمهوری اسلامی و تامین امنیت مردم شهید پرور شمالغرب کشور به فیض عظیم شهادت نائل شدند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا در آیین تشییع پیکر پاک این شهدا گفت : مردم غیور و با خدای آذربایجان غربی در تمام لحظات برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی آماده هستند و در این راه از هیچ تلاش فروگذار نمی کنند.

سردار حسن رستگار پناه افزود: امروز دشمنان اسلام قصد توطئه های زیادی را برای ایجاد اختلاف بین مردم ایران و قومیت ها دارند و می خواهند به پشتوانه اسرائیل و آمریکای جنایتکار امنیت منطقه و ایران اسلامی را بر هم بزنند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهداء ضمن تبریک و تسلیت شهادت 13 رزمنده عاشق ولایت به خصوص قافله سالارشان سردار قهاری به محضر فرمانده کل قوا و مردم شریف ایران اسلامی اظهار داشت: برقراری امنیت مردم شهید پرور شمالغرب کشور و وارد آوردن ضربت کوبنده به عناصر ضد انقلاب به صورت متوالی و متعدد که منجر به هلاکت صدها نفر از مزدوران و اشرار ضد انقلاب در طول سال گذشته شده در سایه جانفشانی رزمندگان شجاع، فداکار و واحدهای عملیاتی این قرارگاه صورت پذیرفته است.

سردار سرتیپ حسن رستگار پناه گفت : یکی از ترفندهای دشمنان انقلاب اسلامی در ناامن سازی شمالغرب با رشادت واحدهای عملیاتی نیروی زمینی سپاه خنثی شد و در پی تعقیب وسیع اشرار توسط واحدهای عمل کننده 17 نفر از مزدوران ضد انقلاب به هلاکت رسیدند.

گفتنی است؛ پیکر پاک این شهدا برای خاکسپاری به شهرستان های شاهین دژ، مهاباد، خوی، همدان و اردبیل منتقل شد