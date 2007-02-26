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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۰

/ با غیرفعال ساختن ژن ها /

نانولوله های کربنی حاوی آر ان آ به جنگ ایدز می روند

نانولوله های کربنی حاوی آر ان آ به جنگ ایدز می روند

محققان دانشگاه استنفورد از طریق نانولوله های کربنی مولکول های آر ان آ را به درون گلبول های سفید خون هدایت کردند تا از این طریق از بدن در مقابل بیماری ایدز محافظت کرده و حساسیت سلول ها در برابر حملات ویروس اچ آی وی را کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهره گیری از مداخله آر ان آ برای غیرفعال ساختن ژن ها، سلاحی مهم برای مقابله با بیماری هایی چون ایدز و سرطان به شمار می رود.

دانشمندان ثابت کردند: یکی از شیوه های مقابله با ویروس اچ آی وی از طریق مداخله آر ان آ، غیرفعال کردن ژنی است که عملکرد پروتئین های گیرنده موجود در سطح گلبول های سفید خون موسوم به "سلول های تی" را کنترل می کند. ویروس به این گیرنده می چسبد و سپس به درون "سلول های تی" راه یافته و آنها را آلوده می سازد. چنانچه آر ان آ این گیرنده از فعالیت باز دارد، هیچ مدخلی برای ورود به سلول ها باز نمی ماند.

این در حالی است که آر ان آ به آسانی قادر به عبور از غشاء سلولی و ورود به آن نیست و دانشمندان سرگرم بررسی راهکاری هستند که از طریق آن آر ان آ به گونه ای موثرتر به دورن سلول ها راه یابد.

محققان در مقاله آن لاین نشریه Angewandte Chemie توضیح دادند که آر ان آ متصل به نانولوله های کربنی به درون "سلول های تی" وارد شده و پس از آن از نانولوله ها جدا می شود.

محققان با قراردادن "سلول های تی" در محلول نانولوله های کربنی و آر ان آ دریافتند: وجود پروتئین های گیرنده در سطوح سلولی تا 80 درصد کاهش می یابد.

نانولوله های کربنی در ورود به سلول های بدن انسان از طرق مختلف شهرت دارند، اگرچه دانشمندان نمی دانند که این روند به چه صورتی اتفاق می افتد.

برخی کارشناسان معتقدند: این نانولوله ها به دلیل برخورداری از ظاهری بلند و باریک به درون سلول ها راه می یابند درست مثل سوزنی که از پوست می گذرد.

کد مطلب 453726

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