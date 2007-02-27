تولید حیوان تراریخته با ژن اضافی برای کسب پروتئین موثر در درمان بیماریهای قلبی توسط محققان ایرانی

دکتر محمد نصر اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر با اشاره به فعالیت های در دست انجام پایگاه تحقیقاتی رویان در اصفهان افزود: تولید این نوع حیوانات از این رو اهمیت دارد که بتوانیم در آینده ژن اضافی را در شیر آنها بیان کنیم و سپس در همان شیر، پروتئین TPA را بدست آوریم.

وی یاد آور شد: این پروتئین برای بیمارانی که سکته کرده اند و از دارویی مشابه ساختار درونی این پروتیئن استفاده می کنند، کاربرد دارد.

رئیس پایگاه تحقیقاتی رویان اصفهان خاطرنشان کرد: داروهایی با ساختار پروتئینی TPA لخته های عروق را باز می کنند و به دلیل اینکه عامل بیشتر سکته های قلبی انسداد عروق است این پروتئین کمک بزرگی به بیماران دارای مشکلات قلبی و عروقی است.