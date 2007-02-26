اختصاص جایزه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا به یک شرکت آلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت Netweaver موفق شد در میان 70 نامزد راه یافته به مرحله نهایی انتخاب برترین شرکت ها و سازندگان مبتکر در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات اروپا این جایزه را نصیب خود کنند.

از سال 1995 میلادی کمیسیون اروپا با هدف توسعه شبکه های فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام به گزینش شرکتها و موسسات مبتکر و خلاق در این زمینه کرده است و در سال 2007 نیز شرکت Netweaver موفق به دریافت این جایزه شد.

کارشناسان این جایزه پس از بررسی دقیق طرحها و پروژه های راه یافته به مسابقه با در نظر گرفتن معیارهای گوناگون کاربردی و تئوری، این جایزه را به شرکت Netweaver اعطا کردند.

بر اساس این گزارش اس. وای. اس، شرکت Netweaver در سال 2001 و در آلمان بنیان گذاشته شد و تنها در 5 سال گذشته به ارائه کننده پیشرو نرم افزارهای رایانه ای در سراسر اروپا تبدیل شده است.

این شرکت در 5 سال گذشته کاربران تجاری را قادر ساخته است تا با استفاده از نوعی نرم افزار جدید، یکدیگر را به طور همزمان در صفحات نمایشگر رایانه خود مشاهده کنند. این شرکت تنها با 200 کارمند در سراسر جهان اعتبار ویژه ای نصیب خود کرده است.