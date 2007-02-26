حذف نام 100 هزار نفر از لیست تعویض خودروهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر ، سید رضا فاطمی امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون 235 هزار نفر به بانک‌‏ ها معرفی شده ‌‏اند و از این تعداد 115 هزار نفر کارهای بانکی خود را انجام داده و 75 هزار نفر نیز وام دریافت کرده ‌‏اند.

مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده افزود: تا پایان امروز 133 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط می ‌‏شود و 90 هزار خودرو نیز به افراد تحویل داده خواهد شد.



فاطمی با اشاره به رشد اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصریح کرد: در سال گذشته 36 هزار و در سال 83 حدود 26 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد ، در حالی که این رقم تا پایان سال جاری به 150 هزار عدد خواهد رسید.



مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده یادآور شد: با توجه به اینکه سقف بودجه تامین شده برای خروج خودروهای فرسوده 250 هزار خودرو است و 100 هزار نفر بیش از ظرفیت ثبت ‌‏نام کرده ‌‏اند که این افراد از طرح حذف خواهند شد.



وی در خصوص تخلفات مراکز اسقاط و نمایندگی‌‏های فروش خودرو گفت: تا کنون با 4 مرکز اسقاط و 4 نمایندگی فروش که مرتکب تخلف شده بودند ، برخورد شده است.



فاطمی با اشاره به اینکه بانک‌‏ های صادرات ، تجارت و ملی در موضوع خودروهای فرسوده بهتر عمل کرده ‌‏اند افزود: شماره ‌‏‌‏ای از سوی این بانک‌‏ ها برای اعلام شکایت یا پاسخگویی به سئوالات مردم اعلام شده است.



وی تصریح کرد: در حال حاضر جایگزینی سواری‌‏ های فرسوده بر عهده وزارت کشور است اما این پیشنهاد داده شده که نوسازی کامیون ‌‏ها نیز به ما واگذار شود.



فاطمی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرایند نوسازی خودروهای فرسوده روزانه حدود 2 هزار خودرو است تصریح کرد: برای اجرای طرح خودروهای فرسوده ، فشار فوق ‌‏العاده ‌‏ای به صنعت خودروسازی وارد شده به گونه ‌‏ای که ظرفیت تولید خودروی دوگانه ‌‏سوز به 800 هزار دستگاه در سال ارتقا یافته است.



مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده افزود: از اول تیرماه 86 ساخت خودروهای بنزین ‌‏سوز در کشور ممنوع است و تنها در شرایط خاص این امکان وجود خواهد داشت.



وی یادآور شد: خودروهای تولیدی اگر بنزین ‌‏سوز باشد شماره‌‏ گذاری نخواهد شد و این سیاست تنبیهی از اول تیر 86 اجرا می‌‏شود.