حذف نام 100 هزار نفر از لیست تعویض خودروهای فرسوده

به گزارش خبرنگار مهر ، سید رضا فاطمی امروز در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون 235 هزار نفر به بانک ها معرفی شده اند و از این تعداد 115 هزار نفر کارهای بانکی خود را انجام داده و 75 هزار نفر نیز وام دریافت کرده اند.
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده افزود: تا پایان امروز 133 هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط می شود و 90 هزار خودرو نیز به افراد تحویل داده خواهد شد.
فاطمی با اشاره به رشد اجرای طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصریح کرد: در سال گذشته 36 هزار و در سال 83 حدود 26 هزار خودرو فرسوده از رده خارج شد ، در حالی که این رقم تا پایان سال جاری به 150 هزار عدد خواهد رسید.
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده یادآور شد: با توجه به اینکه سقف بودجه تامین شده برای خروج خودروهای فرسوده 250 هزار خودرو است و 100 هزار نفر بیش از ظرفیت ثبت نام کرده اند که این افراد از طرح حذف خواهند شد.
وی در خصوص تخلفات مراکز اسقاط و نمایندگیهای فروش خودرو گفت: تا کنون با 4 مرکز اسقاط و 4 نمایندگی فروش که مرتکب تخلف شده بودند ، برخورد شده است.
فاطمی با اشاره به اینکه بانک های صادرات ، تجارت و ملی در موضوع خودروهای فرسوده بهتر عمل کرده اند افزود: شماره ای از سوی این بانک ها برای اعلام شکایت یا پاسخگویی به سئوالات مردم اعلام شده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر جایگزینی سواری های فرسوده بر عهده وزارت کشور است اما این پیشنهاد داده شده که نوسازی کامیون ها نیز به ما واگذار شود.
فاطمی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرایند نوسازی خودروهای فرسوده روزانه حدود 2 هزار خودرو است تصریح کرد: برای اجرای طرح خودروهای فرسوده ، فشار فوق العاده ای به صنعت خودروسازی وارد شده به گونه ای که ظرفیت تولید خودروی دوگانه سوز به 800 هزار دستگاه در سال ارتقا یافته است.
مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده افزود: از اول تیرماه 86 ساخت خودروهای بنزین سوز در کشور ممنوع است و تنها در شرایط خاص این امکان وجود خواهد داشت.
وی یادآور شد: خودروهای تولیدی اگر بنزین سوز باشد شماره گذاری نخواهد شد و این سیاست تنبیهی از اول تیر 86 اجرا میشود.
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