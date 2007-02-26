زبان هنر و تئاتر از راههای ارتباط پلیس با مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار نادر تقی پور معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، سرهنگ حسین سوادکوهی دبیر جشنواره و محمد حمزه زاده مسئول شورای کارشناسی و عضو هیئت بازخوانی و بازبینی جشنواره تئاتر پلیس صبح امروز در نشست مطبوعاتی این جشنواره به تشریح سیاست ها و بخش های مختلف جشنواره پرداختند و به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

در ابتدای این نشست سردار تقی پور گفت: "در وهله اول ما پلیس هستیم و وظیفه اصلی و اساسی ما انجام وظایف سازمانی نیروی انتظامی است. اما به دلیل اینکه یکی از رسته های 17 گانه نیروی انتظامی، رسته هنر است و افتخار داریم که نظام جمهوری اسلامی رسته هنر را در نیروهای مسلح تعبیه کرده، در این مقلوله نیز فعالیت هایی انجام می دهیم. یکی از راههایی که پلیس می تواند از طریق آن با مردم ارتباط داشته باشد زبان هنر و تئاتر است."

وی سپس به اهداف جشنواره تئاتر پلیس اشاره کرد و گفت: "در برگزاری جشنواره تئاتر پلیس ما در دو بخش اهداف درون سازمانی و برون سازمانی سیاستگذاری کردیم. در بخش اهداف درون سازمانی ساماندهی گروههای هنری نیروی انتظامی، شناسایی و جذب پرسنل مستعد و علاقمند به هنرهای نمایشی، ارزیابی و شناسایی توانمندی های افراد به شیوه های مختلف و اصلاح رفتارهای پلیسی را مد نظر قرار دادیم. در بخش برون سازمانی هم ایجاد تعامل با آحاد جامعه، معرفی چهره خدوم پلیس، جلب مشارکت عمومی در بحث ایجاد امنیت پایدار، تغییر ذهنیت مردم به پلیس، رسیدن به راهکارهای مناسب در پیشگیری از جرایم اجتماعی و بیان عملکرد و دشواری های کار پلیس را از اهداف اصلی خود قرار دادیم."

حسین سواد کوهی در ادامه این نشست گفت: "از آنجا که نیروی پلیس در مواجهه مستقیم با بزهکاری های جامعه قرار دارد باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و از تمام ابزارهای موجود برای کالبد شکافی این مسائل با استفاده از هنر تئاتر استفاده کنیم."

دبیر جشنواره پنجم تئاتر پلیس ادامه داد: "در نیروی انتظامی رویکرد ما به جرایم این است که با استفاده از ابزارهای هنری به سوی هنر تئاتر گام برداریم و نقبی بر مشکلات اجتماعی بزنیم تا آنچه در جامعه به شکل عینی و ملموس احساس نمی شود. در جریان جشنواره تئاتر پلیس تلاش می کنیم تا وارد تئاتر پلیسی شویم و به بررسی رویکردهای اجتماعی و معضلات اجتماعی پلیس بپردازیم."

در ادامه محمد حمزه زاده با ارائه آماری از فعالیت های دبیرخانه گفت: "پس از اعلام فراخوان 112 متن به دبیرخانه جشنواره رسید که 92 نمایشنامه برای حضور در بخش صحنه و 20 طرح و ایده برای حضور در بخش خیابانی متقاضی شده بودند و پس از مرحله بازخوانی 42 نمایش به مرحله بازبینی راه یافتند که این آثار در اداره تئاتر توسط هیئتی متشکل از سرهنگ حسین سوادکوهی، کیومرث مرادی و بنده بازبینی شدند. در نهایت 24 اثر به بخش مسابقه نمایش های صحنه ای راه یافت که از این تعداد 16 نمایش توسط نیروهای انتظامی و هشت نمایش توسط گروههای آزاد آماده اجرا شده اند. در بخش خیابانی پنج نمایش توسط گروههای انتظامی و چهار نمایش توسط گروههای آزاد اجرا خواهند شد."

وی با بیان اینکه در جشنواره امسال نمایش های بخش مسابقه و گروههای آزاد و انتظامی به صورت مشترک داوری خواهند شد افزود: "در مجموع 28 نمایش توسط نیروهای انتظامی و 14 نمایش توسط گروههای آزاد در جریان جشنواره به رقابت می پردازند."

در پایان این نشست دبیر جشنواره از سعید کشن فلاح و بهزاد فراهانی به عنوان داوران بخش صحنه ای و محمود فرهنگ و شکرخدا گودرزی به عنوان داوران بخش نمایش های خیابانی نام برد و افزود: "در روزهای آینده یک داور دیگر به هر یک از گروههای داوری در هر دو بخش صحنه ای و خیابانی اضافه خواهد شد."