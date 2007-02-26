انگلیس برای حل موضوع هسته ای ایران از راه دیپلماسی مصمم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام ارشد انگلیسی تصریح کرد:" من کاملا و با صراحت می گویم که آمریکاییها خواهان حل این مسئله از طریق ابزارهای دیپلماتیک هستند و می خواهند هر تلاشی را به کار گیرند تا نگرانیهای مشترک ما را بررسی کنند و آنها را از طریق اقدامهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی حل کنند."

مقامهای ارشد انگلیسی می گویند که در نتیجه نشانه هایی مبنی بر اینکه تحریمهای شورای امنیت تاثیری بر تهران دارند، تشویق

می شوند.

یکی از این مقامها ادعا کرد:" به نظر می رسد که رئیس جمهوری ایران از موضع گیری قبلی خود عقب نشینی کرده و به نظر من این امر برای بحث و مذاکره منطقی سودمند است."

نشست امشب گروه 1+5 ( فرانسه، انگلیس، روسیه، چین، آمریکا به علاوه آلمان) در حالی امشب برگزار می شود که اخیرا روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که توافق در برخی اقدامات علیه برنامه هسته ای ایران در نشست روز دوشنبه بین پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان می تواند به سختی صورت گیرد.

به نوشته این روزنامه، این تحریمها می تواند شامل ممنوعیت سفر، احتمال یک تحریم تسلیحاتی وسخت گیری در زمینه اعتبارات صادراتی باشد، اما این در حالی است که آنها اعتراف کردند توافق در برخی اقدامات همچون اعتبارات صادراتی می تواند در بین پنج عضو دائم شورای امنیت به سختی به دست آید.