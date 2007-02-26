حل بحران عراق نیازمند یک شوک اقتصادی است / طرح امنیتی بغداد در دراز مدت کارایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه نیوزویک در شماره جدید خود با بیان این مطلب به تحلیل اوضاع عراق و بررسی طرح امنیتی بغداد پرداخت و نوشت : طرح امنیتی بغداد در دراز مدت نمی تواند کارایی لازم را داشته باشد و بهتر است از گزینه های بهتری برای برقراری امنیت در پایتخت عراق استفاده شود.

به گزارش این نشریه، با اجرای طرح امنیتی عراق شیعیان عراق فعالیت های خود را متوقف کرده و مبارزه نیروهای امنیتی هم اکنون با شورشیان سنی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، این درگیری ها در صورت ادامه در مرحله اول سبب تیرگی روابط آمریکا با یکی از بزرگترین متحدانش (عربستان) در خاورمیانه می شود؛ زیرا عربستان به عنوان یکی از حامیان گروههای سنی عراق محسوب می شود و در مرحله دوم، ادامه طرح مبارزه با شورشیان در بغداد، سبب افزایش دشمنی اعضای القاعده با آمریکا می شود و این به صلاح امنیت ملت آمریکا نیست.

در همین رابطه اغلب کارشناسان سیاسی ونظامی بر این باورند که در مرحله بعد بهتر است از گزینه های اقتصادی برای حل بحران عراق استفاده شود.

یکی از مقامهای آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: با اختصاص 100 میلیون دلار می توان گام اول را برای راه اندازی تمام شرکت ها و کارخانجات عراقی برداشت و این هزینه از هزینه های نظامی که هرروزه در عراق صرف مبارزه با شورشیان می شود، بسیار کمتر است.

به گفته این مقام آمریکایی، با آغاز به کار شرکتها در عراق، حجم قابل توجهی از جمعیت این کشور جذب مشاغل جدید می شوند.

بر همین اساس، یکی از طرح های اقتصادی که هم اکنون در حال بررسی است؛ ایجاد یک منطقه آزاد تجاری در عراق است تا از طریق آن، با بازارهای سیاه متعددی که در داخل این کشور وجود دارد، برخورد شود.

در ادامه این گزارش آمده است : یکی دیگر از طرح های اقتصادی مطرح درباره عراق، بی نیاز ساختن اقتصاد این کشور به درآمدهای نفتی است؛ هر چند این طرح ها بلند پروازانه به نظر می رسند، اما در صورت اجرای آنها تا حد زیادی از ناآرامی های عراق کاسته می شود.

این درحالی است که پیش از این نیز وزارت دفاع آمریکا یکی از راههای حل بحران های عراق را اشتغال زایی در این کشور عنوان کرده بود و حتی دولت آمریکا بودجه ای را برای این کار اختصاص داده بود اما تا کنون خبری از اجرایی شدن این تصمیمات به گوش نرسیده است.

و نکته آخر آنکه ممکن است طرح امنیتی عراق برای کوتاه مدت پاسخگو باشد، اما در دراز مدت باید طرح دیگری را برای عراق اندیشه کرد و در میان راه حل های ممکن برای کاهش ناآرامی ها اجرای سیاست های اقتصادی بهترین گزینه است.