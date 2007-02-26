به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به افزایش حجم مبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور با توجه به ظرفیت های بالقوه موجود، تصریح کرد: گسترش همکاری های اقتصادی درحوزه های مختلف منافع زیادی برای مردم دو کشور دارد که از آن نمی توان چشم پوشی کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقویت پیمان های منطقه ای همچون اکو و شانگ های را در رشد منطقه پر اهمیت عنوان کرد و گفت: درک اهمیت پیمان های منطقه ای و تلاش برای فعال و پر بار کردن آنها می توان رشد بالای اقتصادی کشورهای عضو را تضمین کند.

آیت الله هاشمی رفسنجانی با اشاره به شرایط پیش آمده در افغانستان گفت: منطقه با وضعیت جدیدی روبه رو است که با درک این موضوع می توان مبنای مناسبی برای همکاری های بیشتر دو کشور طراحی کرد.

در این دیدار، آقای آوازبک آتاخانوف سفیر قرقیزستان نیز با اشاره به اهمیت جمهوری اسلامی ایران برای قرقیزستان؛ خواهان گسترش همکاری ها شد.

وی با اشاره به حجم روابط تجاری دو کشوراظهار امیدواری کرد و دو طرف با خلق فرصت های جدید برای همکاری های اقتصادی، رشد مناسبی به روابط دو کشور بدهند.