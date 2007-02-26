به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد جایزه نفرات اول تا سوم در بخش روایی و مستند به ترتیب به جمشید فرجوندفرد، محسن راستانی و حمید قنبری تعلق گرفت. به هر کدام از برگزیدگان علاوه بر دیپلم افتخار به ترتیب پنج، شش و هفت میلیون ریال کمک هزینه حج عمره اهدا شد.



همچنین در بخش عکاسی خلاقه برگزیدگان اول تا سوم به ترتیب کریم فائقیان، سولماز محمدیان و پروین مراحمی معرفی شدند که به هر کدام از آنان نیز کمک هزینه حج عمره تعلق گرفت. نمایشگاه نخستین جشنواره عکس سوادآموزی دی ماه سال جاری به همت سازمان نهضت سوادآموزی با مشارکت خانه عکاسان ایران در تهران و چهار شهر کشور برگزار شد.

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