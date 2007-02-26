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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۳

/ به طور اتفاقی /

نوع جدیدی آذرخش کشف شد

نوع جدیدی آذرخش کشف شد

دانشمندان حین مطالعه توفان های تندری که با فوران های آتش فشانی رخ می دهد، نوع جدیدی آذرخش را کشف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان پیش از این به رگه های پیچ دار توفانی در سرتاسر خاکستر، غبار و گازهای خارج شده از آتش فشان ها دست یافته بودند، اما این حالت معمولا چند دقیقه پس از وقوع فوران رخ می دهد.

یک گروه از فیزیکدانان جوی به مطالعه آتش فشان Mount St. Augustine در آلاسکا پرداختند و یافته های تحقیقات آنها که در نشریه "ساینس" منتشر شد مرحله نخستی از وقوع آذرخش را کشف کرد که حین انفجار رخ می دهد.

محققان با بررسی دقیق این مرحله به نتایجی دست یافتند که احتمالا چگونگی آغاز فوران های آتش فشانی را نمایان می سازد. این فوران ها اغلب با لایه ای از ابر یا پدیده های آب و هوایی دیگر همچون کولاک پوشانده می شوند.

کد مطلب 453751

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