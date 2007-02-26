اجلاس روسای فدراسیون های ژیمناستیک غرب آسیا در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال میزبانی رقابتهای ژیمناستیک غرب آسیا در استان یزد ، اجلاس سراسری روسای فدراسیون ژیمناستیک کشورهای این منطقه 15 اسفندماه در استان اصفهان برگزارمی شود.

دراین نشست یک روزه نمایندگان کشورهای ایران، سوریه، کویت، عراق، اردن، فلسطین، لبنان، عربستان، قطر و قرقیزستان حضورخواهند داشت.

دراین جلسه شرکت کنندگان درخصوص تکمیل چارت سازمانی کنفدراسیون غرب آسیا ، برنامه های چهار ساله این کنفدراسیون، بررسی و پیشنهاد راهکارها، برگزاری زمان بندی همایشات، برگزاری دورهای آموزشی و مسابقات به بحث و تبادل نظر می پردازند.

درکنارحضور روسای فدراسیون های منطقه غرب آسیا در کشورمان، مسابقات ژیمناستیک هنری مردان غرب آسیا نیز از روز 16 اسفندماه به مدت دو روز و با حضور چهار کشور در استان یزد برگزار می شود. مرحله پایانی رقابتهای لیگ ژیمناستیک مردان نیز روز جمعه در سه بخش ، زیر گروه، لیگ برتر و دسته یک برگزار و به تیمهای برتر جوایزی اهداء خواهد شد.