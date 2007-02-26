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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۳

اجلاس روسای فدراسیون های ژیمناستیک غرب آسیا در اصفهان برگزار می شود

فدراسیون ژیمناستیک هفته آینده با برگزاری رقابتهای قهرمانی غرب آسیا، اجلاس روسای فدراسیون های ژیمناستیک غرب آسیا در اصفهان و برگزاری آخرین مرحله از رقابتهای لیگ قهرمانی داخل کشور هفته پرکاری را پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال میزبانی رقابتهای ژیمناستیک غرب آسیا در استان یزد ، اجلاس سراسری روسای فدراسیون ژیمناستیک کشورهای این منطقه 15 اسفندماه در استان اصفهان برگزارمی شود.

دراین نشست یک روزه نمایندگان کشورهای ایران، سوریه، کویت، عراق، اردن، فلسطین، لبنان، عربستان، قطر و قرقیزستان حضورخواهند داشت.

دراین جلسه شرکت کنندگان درخصوص تکمیل چارت سازمانی کنفدراسیون غرب آسیا ، برنامه های چهار ساله این کنفدراسیون، بررسی و پیشنهاد راهکارها، برگزاری زمان بندی همایشات، برگزاری دورهای آموزشی و مسابقات به بحث و تبادل نظر می پردازند.

درکنارحضور روسای فدراسیون های منطقه غرب آسیا در کشورمان، مسابقات ژیمناستیک هنری مردان غرب آسیا نیز از روز 16 اسفندماه به مدت دو روز و با حضور چهار کشور در استان یزد برگزار می شود. مرحله پایانی رقابتهای لیگ ژیمناستیک مردان نیز روز جمعه در سه بخش ، زیر گروه، لیگ برتر و دسته یک برگزار و به تیمهای برتر جوایزی اهداء خواهد شد.  

کد مطلب 453753

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