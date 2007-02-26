دفتردار آقایان معاون باشگاه استقلال شد / کنفدراسیون فوتبال آسیا به فوتبال ایران درس داد

معاون سابق باشگاه استقلال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: ارسال نکردن به موقع فهرست بازیکنان استقلال به کنفدراسیون فوتبال آسیا را می توان از 2 منظر مورد بررسی قرار داد. اگر بخواهیم به این مسئله با نگاه ساده بنگریم باید فهرست در یک تاریخ از پیش تعیین شده به AFC ارسال می شد که به دلیل اهمال مسئولان باشگاه این اتفاق صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: باید این مسئله را ریشه ای بررسی کرد. مسئولان باشگاه استقلال در روزهای آخر تحت هر شرایطی می خواستند نقاط ضعف تیم خود را برطرف کنند و با تقویت تیمی آماده به زعم خود آبرومندانه در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند. متاسفانه مسئولان استقلال زمان نامناسبی را برای تقویت تیم خود انتخاب کرده بودند. آنها فصل نقل و انتقالات پیش فصل را با بی تدبیری از دست دادند تا در آخرین فرصت ارسال نام بازیکنان به کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال بازیکن عراقی، سنگالی و... باشند.

امیری اذعان داشت: مسئولان باشگاه استقلال با تشکیل ستاد نقل و انتقالات اقدام به مذاکره و خرید بازیکنانی کردند که حتی نیمی از توانایی مهاجمی چون عنایتی را هم نداشته و در کمترین زمان ممکن درصدد رفع اشتباهات خود برآمدند که سرانجامش محرومیت از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است.

معاون سابق باشگاه استقلال اظهار داشت : مسئولان استقلال در فصل نقل و انتقالات براساس نیاز خود بازیکن نگرفتند که اگر این چنین بود در پس از مهلت تعیین شده کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال بازیکن خارجی نبودند. بطور مثال تیمی که بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار داشت چرا باید بازیکنی چون انصاریان را جذب می کرد؟ باقر احمدی، داسیلوا و علیزاده برای استقلال چه کرده اند؟ آیا نیمی از توانایی رضا عنایتی را هم داشته اند؟ بهتر نبود مسئولان باشگاه استقلال به جای دادن مبالغ بالا به این بازیکنان به نحوی رضا عنایتی را مجاب به ماندن می کردند.

وی تاکید کرد: پس از آنکه تیم استقلال عنوان قهرمانی لیگ برتر را از آن خود کرد شرایط نامناسبی بر تشکیلات باشگاه حکمفرما بود تا جائیکه من و آقای منزوی تصمیم به کناره گیری از سمت اجرایی خود شدیم. ما رفتیم تا آقایان دفتردار خود را به عنوان معاون باشگاه استقلال منصوب کنند! اندازه باشگاه استقلال را آنقدر کوچک کردند که دیگر بروز چنین اتفاقاتی آنقدرهم غیرطبیعی نیست.

امیری تاکید کرد: مردم به خوبی می دانند لفظ آقایان رابرای چه کسانی به کار می برم. آنها که پس از هر پیروزی از صفحات روزنامه ها و تلویزیون دور نمی شوند و زمان ناکامی نمی توان آنها را پیدا کرد.

معاون سابق باشگاه استقلال اظهار داشت: آنها که فکر می کردند مشکل محرومیت باشگاه استقلال به سادگی برطرف می شود ساده نگر بودند. آنها گمان می کردند در کنفدراسیون فوتبال آسیا به جای ضابطه مندی به دنبال رابطه بازی هستند! آنها تا به امروز تمام کارهایشان را با رابطه و دوستی حل کرده بودند و گمان می کردند این بار نیز مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا فریب آنها را می خورند و باور می کنند فهرستی که در روز 15 بهمن ماه پست کرده اند را روز 11 بهمن ماه به مالزی فرستاده اند. کنفدراسیون فوتبال آسیا با محروم کردن استقلال به فوتبال ایران تفهیم کرد که به جای رابطه بازی به دنبال اجرای ضابطه باشند.