کمبود مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد در کشور

کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری برنامه های زیادی در جهت افزایش خدمات توانبخشی به معلولان و مددجویان تحت پوشش انجام شده است به طوری که راه اندازی مرکز نمونه دولتی درمان معلولان ضایعه نخاعی در همدان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از اقداماتی است که صورت گرفته است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: همچنین در بیمارستان رفیده نیز بخشی که مخصوص بیمارانی است که در اثر سکته قلبی معلول ضایعه نخاعی شده اند ، در حال راه اندازی است.
وی تاکید کرد: هم اکنون در برخی از استانها مانند اصفهان ، شیراز ، تهران و... بخش خصوصی متقاضی احداث مراکز توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی هستند که پرونده آنان در کمیسیون مربوطه در سازمان بهزیستی در دست بررسی است.
نظم ده در خصوص راه اندازی کلینیک دست نیز افزود: در این زمینه مرکز نمونه دولتی اسماء با همکاری دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است و به دنبال این هستیم که با تامین یارانه در چند استان این کلینیکها را تحت پوشش یارانه قرار دهیم.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: به منظور رفع مشکل درمانی و توانبخشی معلولان در سال 86 برنامه ریزی های لازم انجام شده و با همکاری بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم مراکزی برای ارائه خدمات به این افراد ایجاد کنیم .
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