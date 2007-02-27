کمبود مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد در کشور

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد کمبود مراکز و عدم ارائه خدمات به معلولان تحت حاد مانند افراد ضایعه نخاعی ، بیماران ام اس ، کودکان cp و همچنین افرادی که دچار فلج مغزی و دست هستند ، است به همین دلیل با برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده با همکاری بخش خصوصی مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد راه اندازی می شود .