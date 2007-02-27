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۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۴

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خبر داد:

کمبود مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد در کشور

کمبود مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد در کشور

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد کمبود مراکز و عدم ارائه خدمات به معلولان تحت حاد مانند افراد ضایعه نخاعی ، بیماران ام اس ، کودکان cp و همچنین افرادی که دچار فلج مغزی و دست هستند ، است به همین دلیل با برنامه ریزیهای انجام شده در سال آینده با همکاری بخش خصوصی مراکز ارائه خدمات به معلولان تحت حاد راه اندازی می شود .

کاظم نظم ده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری برنامه های زیادی در جهت افزایش خدمات توانبخشی به معلولان و مددجویان تحت پوشش انجام شده است به طوری که راه اندازی مرکز نمونه دولتی درمان معلولان ضایعه نخاعی در همدان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از اقداماتی است که صورت گرفته است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی خاطر نشان کرد: همچنین در بیمارستان رفیده نیز بخشی که مخصوص بیمارانی است که در اثر سکته قلبی معلول ضایعه نخاعی شده اند ، در حال راه اندازی است.

وی تاکید کرد: هم اکنون در برخی از استانها مانند اصفهان ، شیراز ، تهران و... بخش خصوصی متقاضی احداث مراکز توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی هستند که پرونده آنان در کمیسیون مربوطه در سازمان بهزیستی در دست بررسی است.

نظم ده در خصوص راه اندازی کلینیک دست نیز افزود: در این زمینه مرکز نمونه دولتی اسماء با همکاری دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی شده است و به دنبال این هستیم که با تامین یارانه در چند استان این کلینیکها را تحت پوشش یارانه قرار دهیم.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: به منظور رفع مشکل درمانی و توانبخشی معلولان در سال 86 برنامه ریزی های لازم انجام شده و با همکاری بخش خصوصی امیدواریم بتوانیم مراکزی برای ارائه خدمات به این افراد ایجاد کنیم . 

کد مطلب 453757

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