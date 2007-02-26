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۷ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۴۶

در 48 ساعت آینده ؛

هوای تهران سردتر می شود

کارشناس پیش بینی وضعیت هوای کشور گفت: دمای هوای استان و شهرستانهای تهران تا 48 ساعت آینده ، همچنان روند کاهشی دارد.

علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در تهران و شهرستانهای کرج، اسلامشهر، ری، رباط کریم و ساوجبلاغ امروز به صورت موقت کاهش ابر خواهیم داشت اما از چهار تا پنج ساعت آینده هوا دوباره ابری و بارش پراکنده برف و باران آغاز می شود.

وی افزود: امروز در شهرستان های استان تهران به طور میانگین 5 تا 6 میلی متر بارندگی خواهد بود.

عابدینی خاطر نشان کرد: دمای هوای استان و برخی شهرستانهای تهران از روز گذشته تا امروز 10 درجه کاهش داشته است و پیش بینی می شود این روند تا صبح چهارشنبه ادامه داشته باشد.

این کارشناس پیش بینی وضعیت هوای کشور یادآور شد: از امشب تا روز چهارشنبه هوا سرد و یخبندان خواهد بود ولی از عصر روز چهارشنبه آسمان صاف و به تدریج گرم تر می شود.

عابدینی پیش بینی کرد: روز جمعه با عبور جبهه هوای سرد از جنوب غربی کشور هوای استان تهران دوباره ابری می شود و در بیشتر شهرستانهای این استان بارندگی خواهیم داشت.

کد مطلب 453760

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