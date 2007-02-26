دوپاره شدن نمایشگاه حجم ترافیک را بیشتر می کند / امیدوارم تصمیم فعلی اصلاح شود

علیرضا رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : دوپاره شدن نمایشگاه کتاب مشکلات مردم ، ناشران و برگزارکنندگان را بیشتر می کند .

وی افزود : اگر نمایشگاه با دغدغه به وجود آمدن ترافیک در نقطه ای از شهر دوپاره می شود این اقدام نه تنها این مشکل را حل می کند بلکه به افزایش سفرهای درون شهری می انجامد .

مدیر نشر مرکز خاطرنشان کرد : اثرات منفی دیگری که دوتکه شدن نمایشگاه خواهد داشت این است که به احتمال قوی حجم فروش کتاب را هم در بخش داخلی و هم خارجی تحت تاثیر قرار می دهد ؛ به عبارت دیگر با این وضعیت در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران کاهش فروش کتاب قابل توجه خواهد بود .

وی در پایان گفت : من به عنوان عضوی از اتحادیه ناشران تهران به گفتگوهای کارشناسی با مسئولان ادامه خواهم داد . امیدواریم که این تصمیم اصلاح شود و نمایشگاه به صورت یکپارچه در محل سابق برگزار شود .